Муллин: Снегоуборочной техники в Нижнекамске может не хватить для уборки дворов от снега

Имеющейся у коммунальных служб Нижнекамска снегоуборочной техники может не хватить для качественной уборки дворов от снега. Своим видением проблем после первого знакомства с ситуацией в городе на аппаратном совещании в мэрии поделился и. о. руководителя исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин.

«Я в субботу выходил, прошелся по городу. Есть вопросы и в части содержания, и в части предстоящего вывоза снега. То есть очень много вопросов, которые мы должны вместе с населением обсудить. То количество машин, которое есть сегодня в Нижнекамске, не позволит нам качественно вычищать дворы. И в целом содержание дворов требует некоего концептуального решения», — отметил докладчик.

Муллин попросил все службы мобилизовать свои ресурсы и подготовиться, чтобы снег не стал для них неожиданностью.

И. о. руководителя исполкома Нижнекамского района обратил особое внимание на то, что важно выстраивать диалог с нижнекамцами при решении насущных городских проблем. Он рассказал, что исполком и городские службы сформируют программу, где соберут главные вопросы, которые требуют решения.

Также Муллин напомнил, что в пятницу он завел себе страницу в соцсети Instagram. За столь недолгий промежуток времени к руководителю поступило множество сообщений. Он поблагодарил нижнекамцев за обратную связь.

«Понятно, что вопросы, которые сегодня поднимаются, достаточно глубокие и требуют больших финансовых затрат. Но я думаю, что мы выстроим сейчас некую программу, которая позволит нам определить, что для нас самое важное и самое необходимое. И я думаю, что с исполкомом и соответствующими структурами мы должны выстроить эту программу, донести ее до населения. Очень важно, чтобы страницы обратной связи были у каждого руководителя, у бизнес-структур. Очень важно нам налаживать тесную связь, чтобы не было у населения вопросов. Если даже случаются форс-мажоры или какие-то другие проблемы, мы должны быть откровенными и говорить населению, что и когда будет делаться», — подчеркнул Муллин.

Одной из главных тем, прозвучавших на деловом понедельнике, стала тема образования. Ссылаясь на ежегодное Послание Президента РТ Рустама Минниханова, Муллин заметил, что руководитель республики обратил внимание на необходимость развития инфраструктуры школ для получения качественного образования, внедрения цифровых технологий.

Также Министерству образования и науки РТ поручено взять под контроль вопрос обеспечения школ педагогическими кадрами и закрепления в них молодых специалистов. Эта тема актуальна и для Нижнекамска. По словам Рамиля Муллина, сегодня в образовательную систему муниципалитета необходимо привлечь 143 специалистов.

«С одной стороны, в текущем году дан старт двум масштабным образовательным проектам в 31-м и 34-м микрорайонах, которые планируется сдать к началу следующего учебного года. С другой стороны — мы уже сейчас должны знать и понимать, кто придет работать в наши новые школы, мы должны готовить этих специалистов», — заключил он.