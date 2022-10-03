Муллин рассказал, как устроились мобилизованные нижнекамцы на пункте сбора в Казани

Глава Нижнекамского района Татарстана Рамиль Муллин на деловом понедельнике рассказал, что по его поручению сотрудник администрации съездил к мобилизованным землякам на пункт сбора в Казань, чтобы выяснить, как они устроились. Также в столице республики постоянно находится представитель военкомата.

По словам мэра, призванные из запаса одеты и обуты. Он признал наличие сложностей в первый день, но объяснил их организационными моментами.

«Надо четко понимать, что ребята поехали не на праздник, это казарменное положение. Если есть определенные сложности, то они требуют определенной выдержки. Максимально все вопросы решены. У ребят настрой боевой», — уверен Муллин.

Глава района также заявил о большом количестве фейков, распространяющихся в обществе. «Мы должны быть вместе, едины в решениях. От этого зависит будущее нашей страны», — поделился он своим видением ситуации.

Еще 24 сентября в Нижнекамске состоялась первая отправка мобилизованных, 29 сентября проводили основную группу — более 200 человек. «Мы достойно проводили наших ребят. Сегодня они находятся на трех пунктах сбора в Казани», — подчеркнул мэр.

Муллин также высказал слова благодарности промышленным предприятиям за поддержку призванных из запаса, уже отправлен первый груз помощи военным в три тонны. Сегодня в городе открыто 13 пунктов сбора, также в ближайшее время появится счет для сбора денежных средств.

Частичную мобилизацию в стране Президент РФ Владимир Путин объявил 21 сентября, специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля. Подробнее о критериях призыва можно прочитать в материале «Татар-информа».