Муллин назвал главную «победу» Нижнекамска в прошлом году

Победой 2022 года в Нижнекамске можно назвать решение вопроса работы общественного транспорта. На линию вышли первые 50 автобусов. Пассажиропоток увеличился с 800 тысяч до 5 млн человек. Об этом на отчетной сессии заявил глава района Рамиль Муллин.

«Продолжилась работа по оснащению подвижного состава современными средствами видеонаблюдения, внедрению системы безопасности, безналичной оплаты проезда, отображению работы общественного транспорта на картах Яндекс.Транспорт», — сообщил спикер.

Для оперативного управления действует «Центр диспетчеризации и организации пассажирских перевозок».

«Вся эта работа проделана за счет дополнительных доходов — размер финансовой помощи составил порядка 120 млн рублей из местного бюджета», — уточнил Муллин.