Муллин прокомментировал проблемы с горячей водой и отоплением в домах Нижнекамска

Глава Нижнекамского района Татарстана Рамиль Муллин прокомментировал проблемы с горячем водоснабжением и отоплением в ряде домов Нижнекамска. На деловом понедельнике он поручил руководителю исполкома Роману Булатову подключить к устранению аварий компанию «Татэнерго», а также обратился к управляющим компаниям, чтобы они тоже приходили на помощь жильцам.

Рамиль Муллин также попросил доложить о ситуации генерального директора АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» Ильдара Нуртдинова. Докладчик отметил, что по отоплению случаются небольшие порывы, но они все под контролем.

«Морозы спадут — будем убирать, — отчитался он. — По воде: на субботу оставалось пять домов, это ЦТП-74, мы одно крыло запустили. И на утро появился еще ЦТП-65, это Шинников, 56. Несколько домов без горячей воды. Мало звеньев для работы. Если раньше работало пять звеньев на воду и отопление, то теперь осталось три. С такой зарплатой, как у нас, люди не хотят работать».

Рамиль Муллин отметил, что когда в 30 градусов мороза нет воды и отопления, это «чревато».

«Роман Фанилевич, я прошу подключить бригады и „Татэнерго“, хотя у них тоже есть вопросы, начиная от въезда в город, — обратился мэр к руководителю исполкома. — Есть требования к безопасности сетей. Прошу аккумулировать все ресурсы. И управляющие компании прошу подключить свои службы, силы и ресурсы, чтобы мы оперативно решали вопросы».

Кроме того, Муллин поручил информировать горожан об авариях и сроках устранения их последствий.