Муллин: Программа «Наш двор» в Нижнекамске была скорректирована из-за инфляции

Из-за инфляции и удорожания материалов ремонтные работы по республиканской программе «Наш двор» в Нижнекамске удалось реализовать не в полной мере. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил исполняющий обязанности руководителя исполкома Рамиль Муллин.

«Планы с учетом инфляции и подорожания материалов были скорректированы», — отметил докладчик.

По словам Муллина, на будущее необходимо четко определить задачи и объемы работ по программе «Наш двор» в Нижнекамске с учетом роста цен.

«Концептуально мы должны понимать, что, наверное, в каждый двор мы не должны идти по строительству и установке малых форм, детских площадок. Нам нужны всё-таки какие-то объединенные площадки для комплексного решения вопроса. С учетом изменения этих планов с исполкомом города и района мы скорректируем данную программу, чтобы у населения не было нареканий. Чтобы были только положительные отзывы», — заметил он.

Рамиль Муллин подчеркнул, что программа «Наш двор» — одна из самых востребованных в Татарстане. Более 2 тыс. дворов уже благоустроены, и Президент РТ Рустам Минниханов в своем ежегодном послании Госсовету республики поставил задачу привести в порядок все дворовые территории.

И. о. главы исполкома также напомнил, что в 2020 и 2021 годах в Нижнекамске было отремонтировано по 67 дворов.