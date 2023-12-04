Муллин «проехался и пробежался» с проверкой качества уборки снега в Нижнекамске

Глава Нижнекамского района Рамиль Муллин на деловом понедельнике оценил, как в городе проводится уборка снега.

«Я уже сегодня с утра пробежался и вчера проехался. В целом ситуация под контролем, и дальше прошу вас все держать», — сказал он замруководителю исполкома Нижнекамского муниципального района по ЖКХ Максиму Парамонову. — В последние недели мы больше вывозили снег. Несмотря на начало зимы, снега очень много. Сегодня опять ожидается снег с метелью. Если мы улицы более-менее научились чистить, то по дворовому хозяйству нужно подтянуться. И очень важно, чтобы была поддержка со стороны управляющей компании, чтобы во дворах с жителями договорились про дни чистки, чтобы они убирали машины. Пока, к сожалению, очень много машин на внутриквартальных дорогах, много водителей паркуется на тротуарах».

Глава района поручил выезжать на места, находить возможности и создавать временные парковки на момент очистки двора от снега.

Парамонов, в свою очередь, доложил, что предприятие МУП «КПБ» выпустило на уборку магистральных дорог 33 единицы спецтехники в первую смену и 15 единиц — во вторую.

Ночью организованы подметание, чистка, обработка дорог, очистка территорий парков и скверов, заездов, выездов, разворотов, полигона, подметание и пескование магистральных загородных дорог, обработка песко-соляной смесью, вскрытие бордюров.

В уборке пешеходных переходов и остановочных площадок задействованы 34 рабочих МУП «КПБ».

Содержание внутриквартальных проездов и внутридворовых дорог микрорайонов города проводится обслуживающими их организациями ЖКХ. Сегодня для уборки дворовых территорий вышло 44 единиц спецтехники, 506 дворников.