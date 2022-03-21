Руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин призвал всех ревакцинироваться перед появлением нового штамма. Несмотря на то, что ситуация по коронавирусу в Татарстане стабилизируется, необходимо держать ситуацию на контроле, заявил он.

«К сожалению, сейчас информация опять прошла, что в Китае идет рост заболеваемости очередного штамма. Нужно максимально сохранить себя и своих близких, чтобы уберечься от этой инфекции», — отметил Муллин.

Сейчас лечение в госпитале Нижнекамска получают 36 человек. Особое внимание Муллин обратил на вакцинацию и ревакцинацию старшего поколения, у которых вскоре начнется дачный сезон и интенсивные поездки в общественном транспорте.

В Нижнекамске первым компонентом привито 170 тыс. горожан, полностью вакцинацию прошли 163 700 человек.