Муллин призвал усилить вакцинацию: «Есть заболевания по гриппу, Covid-19 блуждает»

В Нижнекамске на промышленных предприятиях привито только 10% сотрудников — это 3,5 тыс. из 30 тыс. работающих. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил начальник Управления здравоохранения Сергей Мерясев.

Глава Нижнекамского района Рамиль Муллин призвал усилить вакцинацию в городе и районе в преддверии эпидемического сезона.

«Я просил бы соответствующие структуры промышленных компаний донести эту информацию до руководителей. Мы только что прошли достаточно серьезные проблемы, связанные с пандемией Covid 19. И он никуда не делся. Он блуждает, как говорится, среди определенного круга лиц. Есть и текущая заболеваемость по гриппу. Поэтому если есть эффективные методики в виде вакцинации, нам нужно максимально сделать так, чтобы сохранить свои коллективы, особенно заводы», — отметил мэр.

Кроме того, Муллин поручил обратить внимание на работников сфер образования, здравоохранения и культуры. «Эту тему необходимо взять на контроль, максимально провести разъяснительную работу и создать условия. Не каждый, наверное, готов прийти на пункты», — заметил он.

Сергей Мерясев разъяснил, что при каждой поликлинике работают стационарные пункты вакцинации, четыре выездные бригады, также есть возможность отработать коллективные заявки от предприятий.

«В течение ближайших десяти дней максимально нужно сделать так, чтобы все желающие привились», — поручил Муллин.

Начальник Управления здравоохранения назвал области с высокими цифрами вакцинации. В сфере образования привились 94,4%, а медицинские работники вакцинированы на 100%.

Мерясев доложил, что прививочная кампания стартовала с конца августа. Из 276 тыс. проживающих в районе в текущем году подлежит вакцинации 171 тыс. Из них взрослых — 128 тыс. Это те же показатели, что и в прошлые годы, когда для создания коллективного иммунитета необходимо привить около 70% людей.

На текущий момент в городе и районе привито всего 70 тыс. человек, из них взрослых — 48 тыс.

«Поэтому на сегодняшний день хотелось бы обратиться ко всем руководителям, что параллельно с диспансеризацией мы проводим и вакцинацию. После вакцинации иммунитет вырабатывается в среднем через три-четыре недели. Эпидсезон у нас начнется с конца ноября — середины декабря. Обращаюсь ко всем руководителям, что необходимо создать коллективные заявки. По коллективной заявке должно быть не менее 25 человек. После этого этот список передается в центральную районную больницу, и мы организовываем выезд на территорию», — пояснил Мерясев.

Помимо прочего, сегодня есть возможность провести вакцинацию среди сотрудников УВД и пожарных. В данной ситуации полисы не нужны. «Поэтому также предлагаю воспользоваться этой возможностью и организованно пройти вакцинацию», — заключил он.