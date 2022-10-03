«Слишком много нареканий»: Муллин поручил исполкому Нижнекамска решить проблему с теплом

Глава Нижнекамского района Рамиль Муллин на деловом понедельнике поручил исполкому Нижнекамска разработать предложения для решения в городе проблемы с горячим водоснабжением и теплом.

«Слишком много нареканий. Понятно, что сети серьезно изношены. Количество порывов растет, — обратился градоначальник к замруководителя исполкома города Камилю Назмиеву. — Максимально нужно думать об инвестиционной составляющей. Прошу совместно с исполкомом города дать предложения — мы пойдем или по пути установки индивидуальных тепловых пунктов, или войдем в федеральную программу».

В Нижнекамске без отопления остаются два жилых дома – пуск тепла запланирован на сегодня, доложил Камиль Назмиев.

«На объекты социального значения составляет 99,3%. На сегодня остается один объект, на котором устраняются замечания от Ростехнадзора. Запущены все 37 котельных. По городу тепло подано на 1 000 многоквартирных домов из 1 002, что составляет 99,8%», — сообщил Назмиев.

«Ситуация с каждым годом все хуже и хуже. Отопление во всех домах мы практически включили, но, к сожалению, есть порывы, и люди жалуются, что есть проблемы и с горячей водой, и теплом. Я, как руководитель, прошу, чтобы было понимание, куда мы идем, чтобы зиму мы пережили в нормальных человеческих условиях», — резюмировал Рамиль Муллин.