Муллин представил нового руководителя УВД по Нижнекамскому району

фото: пресс-служба по НМР

Начальником Управления внутренних дел по Нижнекамскому району назначен Руслан Бадретдинов. Глава муниципального образования Рамиль Муллин представил нового руководителя на деловом понедельнике.

Муллин отметил, что Бадретдинов — человек опытный, кадровый офицер, из династии полицейских.

«Вопрос безопасности номер один для нашей территории, особенно сейчас. Хочется пожелать вам и вашей команде успехов», — отметил он.

Руслан Бадретдинов — уроженец Набережных Челнов. В 2004 году он окончил Казанский юридический институт МВД России.

Службу в органах внутренних дел начинал в оперативных подразделениях МВД по РТ. В 2008 году был переведен в УВД по Набережным Челнам, где дослужился до должности заместителя начальника управления МВД России — начальника полиции управления МВД России по Автограду. Бадретдинов в разное время возглавлял отдел полиции Менделеевского района республики и отдел полиции Лениногорского района республики.

Награжден медалью МВД России «За отличие в службе» трех степеней.