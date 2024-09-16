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Муллин представил нового руководителя УВД по Нижнекамскому району
Начальником Управления внутренних дел по Нижнекамскому району назначен Руслан Бадретдинов. Глава муниципального образования Рамиль Муллин представил нового руководителя на деловом понедельнике.
Муллин отметил, что Бадретдинов — человек опытный, кадровый офицер, из династии полицейских.
«Вопрос безопасности номер один для нашей территории, особенно сейчас. Хочется пожелать вам и вашей команде успехов», — отметил он.
Руслан Бадретдинов — уроженец Набережных Челнов. В 2004 году он окончил Казанский юридический институт МВД России.
Службу в органах внутренних дел начинал в оперативных подразделениях МВД по РТ. В 2008 году был переведен в УВД по Набережным Челнам, где дослужился до должности заместителя начальника управления МВД России — начальника полиции управления МВД России по Автограду. Бадретдинов в разное время возглавлял отдел полиции Менделеевского района республики и отдел полиции Лениногорского района республики.
Награжден медалью МВД России «За отличие в службе» трех степеней.
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