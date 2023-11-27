Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Муллин представил нового начальника Закамского территориального управления Минэкологии
В Нижнекамке новое кадровое назначение. Начальником Закамского территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан назначен Олег Юрьев. Сегодня на деловом понедельнике его представил глава Нижнекамского района Рамиль Муллин.
«Хочется пожелать успехов и совместной плодотворной работы. Задачи экологии очень важны для нашей территории», — сказал градоначальник.
Олег Юрьев — выходец из правоохранительных органов. Он служил в органах внутренних дел и войсках национальной гвардии РФ, подполковник полиции.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»