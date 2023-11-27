Муллин представил нового начальника Закамского территориального управления Минэкологии

В Нижнекамке новое кадровое назначение. Начальником Закамского территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан назначен Олег Юрьев. Сегодня на деловом понедельнике его представил глава Нижнекамского района Рамиль Муллин.

«Хочется пожелать успехов и совместной плодотворной работы. Задачи экологии очень важны для нашей территории», — сказал градоначальник.

Олег Юрьев — выходец из правоохранительных органов. Он служил в органах внутренних дел и войсках национальной гвардии РФ, подполковник полиции.