news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Общество 27 ноября 2023 09:36

Муллин представил нового начальника Закамского территориального управления Минэкологии

Скопировать ссылку
Муллин представил нового начальника Закамского территориального управления Минэкологии

В Нижнекамке новое кадровое назначение. Начальником Закамского территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан назначен Олег Юрьев. Сегодня на деловом понедельнике его представил глава Нижнекамского района Рамиль Муллин.

«Хочется пожелать успехов и совместной плодотворной работы. Задачи экологии очень важны для нашей территории», — сказал градоначальник.

Олег Юрьев — выходец из правоохранительных органов. Он служил в органах внутренних дел и войсках национальной гвардии РФ, подполковник полиции.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100