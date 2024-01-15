Муллин предрек дорожный коллапс из-за ремонта дороги на выезде из Нижнекамска

На утреннем совещании в Нижнекамске раскрыли планы по ремонту дорог на 2024 год. Планируется, что будет отремонтирован участок автомобильной дороги общего пользования регионального значения Набережные Челны — «Заинск — Альметьевск — Нижнекамск», а также участок на пересечении федеральной трассы М7 «Волга» с региональной дорогой Нижнекамск — Чистополь, на котором ведется строительство многоуровневой развязки типа «клевер».

«Крайне важный участок — на выезде из Нижнекамска со стороны промышленной зоны. „Татавтодор“ выполнит работу по ремонту асфальто-дорожного покрытия. Там высокая колейность и достаточно большая аварийность», — отметил руководитель исполкома Нижнекамского района Роман Булатов.

Глава муниципалитета Рамиль Муллин предупредил, что может возникнуть коллапс — трафик большой, из-за чего на время работ нужно продумать альтернативные варианты движения транспорта.

«Здесь надо сразу подумать. Это достаточно сложный узел, очень большой трафик. Надо уже сегодня думать с транспортниками. На лето мы здесь сделаем коллапс, — предостерег Муллин. — Поэтому нужно будет набраться терпения. Это единственная дорога — выход на челнинскую трассу. Этот вопрос надо проговорить и определиться, как мы выстроим работу. Может, через Иштеряково».

В рамках различных дорожных программ в 2024 году планируется выделение денежных средств в размере 1,8 млрд рублей.

Ремонт зайдет на улицу Корабельная (от кольца ул. Студенческая — ул. Корабельная до кольца ул.Вокзальная — ул. Корабельная), улицу Студенческая (от Строителей до Корабельной), улицу Менделеева (от Сююмбике до Гагарина) и улицу Гагарина (от Спортивной до Лесной).

«Улица Корабельная будет сделана комплексно. Мы делаем тротуары по всей улице и дороги-дублеры», — прокомментировал планы мэр Нижнекамска Рамиль Муллин.

По программе «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети в населенных пунктах Нижнекамского района» (ЩПС) будут произведены работы по обустройству на восьми дорогах района общей протяженностью 3 километра.

«Не останется и без внимания программа „Дорожного фонда“. Планируется ямочный ремонт, выборочная замена бордюрных камней на магистральных и внутриквартальных автодорогах города, ремонт тротуаров и устройство пешеходного перехода с искусственными неровностями, оборудованием светодиодными знаками, дополнительным освещением улиц города», — отметил Булатов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Нижнекамске введут 60 тыс. «квадратов» жилья и обновят более 70 дворов.