Муллин предложил организовать в Нижнекамске фестивальное движение в честь первостроителей

Фото: пресс-служба Нижнекамского муниципального района

Руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин предложил организовать фестивальное движение, чтения, а также другие мероприятия в честь первостроителей города Николая Лемаева и Евгения Королева. Этими идеями спикер поделился на деловом понедельнике в мэрии.

«Важно сохранять традиции, чтобы у нас было будущее. Необходимо, чтобы наши дети знали, кто является их предками, какие люди стояли у истоков нашего города, старались быть похожими на них. Я уже предложил „Нижнекамскнефтехиму“ организовать фестивальные движения», — сказал Муллин.

Руководитель исполкома напомнил, что 14 ноября — это день рождения сразу двух великих первостроителей. «По доброй традиции промышленники чествуют в сквере Лемаева человека-легенду, который вместе с Королевым построил город без окраин и границ», — отметил спикер.

Накануне в Нижнекамске почтили память Николая Лемаева, митинг и возложение цветов были посвящены 92-летию со дня его рождения. Мероприятие прошло при участии руководителей города, ветеранов нефтехимической отрасли, студентов и педагогов колледжа, названного именем легенды нефтехимической промышленности, молодежного и профсоюзного объединения химиков и горожан.

По информации пресс-службы Нижнекамского района, участники мероприятия возложили цветы к бюсту легендарного для Нижнекамска человека и поделились воспоминаниями.