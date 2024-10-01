Муллин поздравил с Днем пожилых труженицу тыла, которая живет в приемной семье

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В Нижнекамске с Днем пожилых людей поздравили труженицу тыла — 95-летнюю Раису Владимирову. Последние восемь лет пенсионерка живет в приемной семье, ее перевезли из деревни и сейчас присматривают за ней. У пожилой женщины не осталось близких родственников.

В гости к Владимировой приехал мэр Нижнекамска Рамиль Муллин. Появление в квартире главы города она никак не ожидала. Букет цветов и подарок в виде теплого пледа растрогал женщину. Но, конечно, приятнее всего для пенсионерки оказалось внимание.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Спасибо за труд, спасибо за всё, что вы делали. Всем ветеранам огромные слова благодарности», — сказал Муллин.

Раису Владимирову с Днем пожилых людей поздравили также председатели СТОС 12-го микрорайона и центра «Милосердие».

«Всех пожилых людей мы поздравляем с Днем пожилых людей, здоровья им желаем», — заметила председатель СТОС микрорайонов №12 и 13 Рахиля Курбангалеева.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Раисе Владимировой на момент начала Великой Отечественной войны было 13 лет. Все детство и весь трудовой период до пенсии работала в колхозе села Албаево Мамадышского района. Своих детей у нее нет. Восемь лет назад ее к себе забрала семья из Нижнекамска.

«Я уж им всегда здоровья желаю, лишь бы себя берегли, при том что всегда работают и про меня не забывают, в баню меня возят, купают, всегда сыта и в тепле, спасибо им большое», — сказала Владимирова.

Опекун Раисы Владимировой Татьяна Ильина отметила, что в городе условия жизни лучше. «В городе всё равно лучше, в деревне условий нет, на четыре деревни один фельдшер, а тут, если плохо, скорую вызываем», — рассказала Татьяна Ильина.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Только в этом году семья Ильиных оформила программу «Приемная семья для пенсионера», в рамках которой их забота и уход за Раисой Владимировой будут поощряться материальной выплатой.

«Преимущества приемной семьи — это фиксированные ежемесячные выплаты и возможность достойно встретить свою старость», — подчеркнула заместитель директора КСЦОН «Милосердие» Гульназ Сабирова.

Всем желающим стать приемной семьей для одинокого пожилого человека нужно обращаться в центр «Милосердие» по адресу: ул. Кайманова, д. 16а.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой