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Муллин поздравил с Днем пожилых труженицу тыла, которая живет в приемной семье
В Нижнекамске с Днем пожилых людей поздравили труженицу тыла — 95-летнюю Раису Владимирову. Последние восемь лет пенсионерка живет в приемной семье, ее перевезли из деревни и сейчас присматривают за ней. У пожилой женщины не осталось близких родственников.
В гости к Владимировой приехал мэр Нижнекамска Рамиль Муллин. Появление в квартире главы города она никак не ожидала. Букет цветов и подарок в виде теплого пледа растрогал женщину. Но, конечно, приятнее всего для пенсионерки оказалось внимание.
«Спасибо за труд, спасибо за всё, что вы делали. Всем ветеранам огромные слова благодарности», — сказал Муллин.
Раису Владимирову с Днем пожилых людей поздравили также председатели СТОС 12-го микрорайона и центра «Милосердие».
«Всех пожилых людей мы поздравляем с Днем пожилых людей, здоровья им желаем», — заметила председатель СТОС микрорайонов №12 и 13 Рахиля Курбангалеева.
Раисе Владимировой на момент начала Великой Отечественной войны было 13 лет. Все детство и весь трудовой период до пенсии работала в колхозе села Албаево Мамадышского района. Своих детей у нее нет. Восемь лет назад ее к себе забрала семья из Нижнекамска.
«Я уж им всегда здоровья желаю, лишь бы себя берегли, при том что всегда работают и про меня не забывают, в баню меня возят, купают, всегда сыта и в тепле, спасибо им большое», — сказала Владимирова.
Опекун Раисы Владимировой Татьяна Ильина отметила, что в городе условия жизни лучше. «В городе всё равно лучше, в деревне условий нет, на четыре деревни один фельдшер, а тут, если плохо, скорую вызываем», — рассказала Татьяна Ильина.
Только в этом году семья Ильиных оформила программу «Приемная семья для пенсионера», в рамках которой их забота и уход за Раисой Владимировой будут поощряться материальной выплатой.
«Преимущества приемной семьи — это фиксированные ежемесячные выплаты и возможность достойно встретить свою старость», — подчеркнула заместитель директора КСЦОН «Милосердие» Гульназ Сабирова.
Всем желающим стать приемной семьей для одинокого пожилого человека нужно обращаться в центр «Милосердие» по адресу: ул. Кайманова, д. 16а.
Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.
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