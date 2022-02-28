Муллин поручил усилить ревакцинацию на предприятиях Нижнекамска

Руководитель исполкома Нижнекамского района РТ Рамиль Муллин на деловом понедельнике в мэрии поручил усилить ревакцинацию на предприятиях города.

«Ситуацию оцениваем как стабильно-напряженную, но в то же время она требует постоянного контроля, — отметил руководитель исполкома, — главная задача сейчас — обеспечить себя и своих близких защитой от коронавируса. В первую очередь это вакцинация. Уже сейчас подходит период ревакцинации, поэтому я просил бы обратить на это внимание на предприятиях бюджетной сферы, промышленности».

На сегодняшний день в Нижнекамске первый этап прошли 167 379 человек, вакцинировались полностью 160 953 человека.

В госпитале продолжают получать лечение 146 пациентов, из них трое подключены к ИВЛ. Беспокойство у властей города вызывает и старшее поколение. «С их стороны мы чувствуем инертность», — отметил Муллин.