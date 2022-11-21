Муллин поручил решить вопрос с машинами на обочинах, мешающими уборке снега

Тщательнее убирать снег в Нижнекамске призвал на деловом понедельнике глава Нижнекамского района Рамиль Муллин. Также он поручил решить вопрос с машинами на обочинах дорог, которые мешают снегоуборочной технике.

На сложности с автомобилями, которые паркуются на проезжей части и из-за этого нет возможности качественно убрать снег, обратил внимание руководитель исполкома Нижнекамска Камиль Назмиев. Он отметил, что свои машины бросают водители и легковых авто, и грузовиков.

Рамиль Муллин поручил поднять этот вопрос на отчетном заседании комиссии БДД, а также провести рейд по объезду территории.

«Я вчера тоже проехался по городу. На улице Шинников стоят автобусы. Почему? Непонятно. Никак не можем найти место для этих вахтовых автобусов. Оставлять их на проезжей части неправильно. Я прошу вместе с ГИБДД проработать этот вопрос. Во-первых, это создает опасность на дороге и в целом неухоженность этой территории», — отметил Муллин.

Для уборки магистральных дорог выход на линию составил 33 единицы спецтехники в первую смену, во вторую смену — 20 единиц.

В ночную смену проводились работы по подметанию и пескованию загородных дорог, автодорог промзоны, а также вывоз снега с проспекта Химиков. Сегодня днем продолжается вывоз снега с проспекта Химиков, запланирован вывоз и с проспекта Шинников, проводится механизированная очистка пешеходных тротуаров. В работах по уборке пешеходных переходов и остановочных площадок задействовано 25 рабочих МУП «КПБ».

Содержание внутриквартальных проездов и внутридворовых дорог микрорайонов города проводится силами обслуживающих их организаций жилищно-коммунального хозяйства. Сегодня для уборки дворовых территорий вышла 21 единица спецтехники, 553 дворника.