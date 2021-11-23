Муллин поручил провести полную ревизию в бюджетной сфере Нижнекамского района

В зале Дома Советов Нижнекамска состоялись публичные слушания по бюджетам города и Нижнекамского района под руководством главы исполкома Рамиля Муллина. В них приняли участие главы сельских поселений и руководители учреждений бюджетной сферы.

Муллин поставил две задачи перед бюджетниками. «Я обращаюсь к руководителям бюджетной сферы. Если вы не будете понимать, насколько эффективно работают наши здания и сооружения, не будет результата. Надо реально смотреть, что мы имеем, какова эффективность зданий, сооружений, того или иного коллектива. И получать как можно больше отдачи. Задача — чтобы та или иная отрасль социальной сферы, которая требует колоссальных затрат, была эффективной и давала результат», — сформулировал задачу Муллин.

Еще одной задачей, по словам руководителя исполкома, является необходимость рассмотрения дополнительных возможностей пополнения бюджета.

«Посмотреть надо, какая ситуация по земельному фонду, диссонанс виден и в промышленности. Необходимо провести полную ревизию в экономике района. Для всех правила игры должны быть понятны и приняты. Это наша налоговая составляющая бюджета. Мы должны понимать, какие ресурсы имеем и как можно дополнить бюджет. И чтобы бюджет был не 6,5 млрд рублей, а 7,5 или 8,5 млрд рублей, чтобы денег у нас хватало», — заключил руководитель исполкома.