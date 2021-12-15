Муллин поручил продумать территорию микрорайона, где строят школу «Адымнар — Тубэн Кама»

Фото: пресс-служба Нижнекамского муниципального района

Руководитель исполкома Нижнекамского района поручил продумать территорию микрорайона №31, где идет стройка здания будущего полилингвального комплекса «Адымнар». Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

«Сейчас необходимо продумать территорию данного микрорайона с тем, чтобы создать продуманный трафик для пешеходов, автомашин. Необходимо решить и вопросы благоустройства, заездов, выездов. Мы должны понимать, что сдаем не просто школу, а целый микрорайон, где все должно быть предусмотрено для удобства его жителей», — поручил Рамиль Муллин.

Стройка школы началась 4 сентября этого года. Стоимость проекта составляет 2,2 млрд рублей. Торжественное открытие образовательного учреждения запланировано на 1 сентября 2022 года.

Цель проекта — организация сети полилингвальных комплексов, которые станут моделью современной школы, обеспечивающей конкурентоспособное образование на русском, татарском и английском языках в соответствии с государственными образовательными стандартами РФ и национальными целями развития России до 2030 года.

Это стратегическое решение по созданию принципиально новой образовательной структуры рассчитано на перспективу. Полилингвальные комплексы строятся там, где будущие выпускники будут востребованы в особых экономических зонах, нефтяной отрасли, автомобилестроении.

Новая школа рассчитана на 1224 ученика, площадь комплекса составляет около 3,2 га. Здесь расположатся учебные классы, спортивная, воркаут-зона, волейбольные и футбольные площадки. Реализацией проекта занимается ООО «Грань». К 25 декабря строительная компания должна пройти экспертизу проекта. А 10 января 2022 года планируется подача тепла в новое здание. Все строительные работы ведутся строго по графику.