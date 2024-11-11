Муллин: Нижнекамску нужно около 200 млн рублей на качественную уборку снега

Нижнекамску необходимо 150-200 млн рублей для организации качественной уборки снега с улиц. Об этом на деловом понедельнике рассказал глава Нижнекамского района Рамиль Муллин.

«Нужно будет закладывать не менее 150–200 млн рублей для того, чтобы все соответствовало стандартам — работали минимум 120-150 водителей. Конечно, пока мы источник не можем прогнозировать. Нет такого источника, только за счет дополнительных доходов», — прокомментировал Муллин.

В пример он привел два крупных города республики — Казань и Набережные Челны. «Казань в этом году за счет дополнительных доходов приняла решение удвоить объем затрат на содержание городского хозяйства. Челны дополнительно выделили 250 млн рублей. Они сейчас ведут дробление этой функции. Первый конкурс показал, что даже готовых подрядных организаций нет. Мы тоже вышли с инициативой еще 50 млн рублей дополнительных доходов на поддержку нашего МУП, чтобы этот год завершить», — сообщил спикер.

По информации Муллина, в преддверии наступающей зимы подготовлено около 80 единиц техники, однако на сегодняшний день в этой отрасли наблюдается нехватка специалистов.

«Специалистов, конечно, кратно меньше. Для такого количества нам нужно не менее 150 водителей и механизаторов, чтобы могли работать в круглосуточном режиме. Но это, конечно, потребует кратного увеличения расходов», — заявил градоначальник и анонсировал проведение расширенного заседания, посвященного уборке снега.

«Мы видим, какой был сложный прошлый год. Но я считаю, в целом мы удержали город. Смогли, по крайней мере, обеспечить проезд. Понятно, что были очень большие нарекания. Здесь надо очень четко определить степень ответственности каждой структуры», — отметил он.

Замруководителя исполкома Нижнекамского района РТ по ЖКХ Максим Парамонов доложил, что на сегодняшний день МУП «Комплексное предприятие благоустройства» задействует 20 рабочих в очистке тротуаров, улиц города после механизированной уборки, 29 человек – в работах по содержанию парков и скверов.

«По-прежнему остается острая проблема нехватки водителей спецтранспорта, трактористов, машинистов, задействованных в механизированной уборке дорог и рабочих по благоустройству, занимающихся ручной уборкой территорий. Таким образом, для обеспечения круглосуточной работы при двухсменном графике требуется дополнительно 65 рабочих в автотранспортное управление, а также 47 рабочих в управление благоустройства», — сообщил Парамонов.

Снег с магистральных и внутриквартальных дорог и тротуаров будет вывозится в места временного складирования. В городе определены четыре таких места, это пустыри. «Четыре полигона расположены в черте города и закреплены за Комплексным предприятием благоустройства», — доложил спикер.