Муллин: Нижнекамский район по объему инвестиций обогнал Удмуртию

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По итогам 2022 года в общем республиканском рейтинге социально-экономического развития Нижнекамский муниципальный район занял пятое место. Вместе с тем, по основным экономическим показателям Нижнекамск оказался в лидирующих позициях. Так, например, в инвестиционной деятельности муниципальное образование смогло обогнать всю Республику Удмуртия, заявил на итоговой сессии глава Нижнекамского района Рамиль Муллин.

«Объем инвестиций в основной капитал ожидается на уровне 152 млрд рублей, рост на 15 % к уровню предыдущего года. Для сравнения объем инвестиций всей Республики Удмуртии составляет 125,4 млрд рублей», — сообщил Муллин.

Объем валового территориального продукта достиг роста в 160%. Отгрузка товаров выросла на 100 млрд по сравнению с прошлым годом и составила 883 млрд рублей. «К слову, город Пермь, город миллионник, у них данный показатель составляет 669,5 мрлд рублей», — вновь привел сравнение Муллин.

Одна пятая всей произведенной продукции Татарстана, по его словам, приходится на Нижнекамский район. «Несмотря на беспрецедентные санкции, наша экономика не только остается стабильной, она продолжает развиваться. Благодаря профессиональной работе менеджмента компаний „СИБУР“, „Татнефть“, „ТАИФа“, Шинного комплекса — нижнекамские предприятия в 2022 году нашли новые точки развития, реализации продукции, сумели сохранить трудовые коллективы и финансовую устойчивость. Наша промышленность — это не только гордость, но уверенное сегодня и завтра Нижнекамска!» — отметил руководитель муниципального образования.

Еще одной площадкой в развитии экономического потенциала Нижнекамска становится сектор малого и среднего бизнеса. По итогам прошлого года зафиксирован рост количества субъектов МСБ. Доля в валовом территориальном продукте района составляет почти 14%. Объем отгруженной продукции субъектами МСП по итогам отчетного года составил 63,4 млрд рублей.

На сегодняшний день статус резидентов ТОСЭР имеет 20 компаний с общим объемом инвестиций 5,6 млрд рублей.

«Вместе с тем, по итогам прошлого года мы не смогли привлечь пока ни одного нового резидента ТОСЭР. Прошу исполнительный комитет района — усилить работу в данном направлении. Надо понимать, что новые производства не открываются за несколько месяцев и поэтому здесь также важно сопровождать наших инвесторов, помогать им!» — поручил Муллин.

Один из важных секторов развития предпринимательства — это «Самозанятые». За 2022 год данная категория предпринимателей выросла на 40% и составляет 14,5 тыс. активных, целеустремленных нижнекамцев.

«Примером успешного инвестиционного проекта прошлого года является Семейный оздоровительный комплекс „Нижнекамские термы“. В проект вложено более 700 млн руб. Сегодня с утра мы открыли в городе новую гостиницу 4 звезды „Люксор“, которая позволит пусть пока и не полностью, но уже снизить дефицит гостиничных услуг», — подытожил глава района.