Муллин об уборке снега в Нижнекамске: «Тройка по тротуарам, с минусом»

Глава Нижнекамского района Рамиль Муллин на деловом понедельнике подверг критике уборку тротуаров, въездов и выездов в Нижнекамске. В городе в выходные прошел ледяной дождь, из-за чего на дорогах образовались снежная каша и гололед.

«Эта неделя была сложной по природным условиям. В Москве — метр сугробов, у нас дождик идет. Уже второй ледяной дождь. Можно поднять руки, кто сегодня шел на работу пешком? — Обратился он к участникам совещания. — Мало. Мы говорим: город для людей. Благо, на машинах ездить уже можно. Дороги научились чистить, если еще научимся тротуары чистить, реагентами пользоваться, было бы идеально. Пока тройка по тротуарам, с минусом», — отметил Муллин.

Руководитель исполкома Нижнекамска Камиль Назмиев отметил, что уборку тротуаров в городе осложняет личный и служебный автотранспорт, оставленный на проезжей части.

Рамиль Муллин подтвердил, что лично убедился в том, что на обочинах дорог и даже на тротуарах автовладельцы оставляют на ночь машины. Он также упомянул, что на центральных дорогах на длительное время паркуются автобусы — чаще всего это вахтовый транспорт городских предприятий. С этим вопросом он попросил разобраться представителей ГИБДД города, так как автобусы создают серьезные аварийные ситуации и мешают уборке снега.

Назмиев доложил, что вчера в уборке задействовали комбинированные машины — 12 в городе, две за городом. 16 авто вывозили снег с улиц. На сегодняшний день дорожники убирают снежную массу с проезжей части, задействованы более 25 единиц техники.

«Организована обработка реагентами, замечания по тротуарам мы принимаем», — отметил докладчик.

По его словам, реагентов для обработки дорог достаточно, однако не хватает водителей на спецтранспорт.

Глава района призвал подключиться к уборке снега бюджетников, СТОС, студентов колледжей и техникумов.

«Вчера показывали Москву — все вышли с лопатами, кто-то автобус толкает, кто-то чистит тротуар. Я не прошу, чтобы мы все с лопатами вышли, просто сказал, чтобы постарались к утру все тротуары реагентами пройтись. Просто физически все 26 человек-ручников в МУПе этого не успеют. Это чрезвычайная ситуация», — отметил Муллин.