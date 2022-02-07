Муллин об уборке снега в Нижнекамске: Зарплату подняли, но трактористов набрать не можем

В Нижнекамском районе продолжается борьба с обильными снегопадами. Описывая ситуацию с уборкой снега, руководитель исполкома района Рамиль Муллин отметил недостаточную подготовку к зимнему периоду.

«Готовность к зиме была достаточно слабой, до сих пор мы не можем набрать трактористов, механизаторов, водителей на наш МУП, хотя мы повысили и заработную плату. Но, наверное, не сразу этот вопрос решается. Мешает и заболеваемость ковидом. Сегодня и механизаторы болеют, и водители, и все болеют», — отметил он.

Муллин призвал отнестись к вопросу уборки снега с пониманием. «Наша задача — максимально привести город в порядок, особенно тротуарное хозяйство, дворы. Мы должны сделать город удобным и комфортным для проживания»,— сказал руководитель исполкома.

Спикер отметил, что снега выпало очень много, буквально за два дня Нижнекамск накрыла двухмесячная норма осадков.

«По магистральным дорогам работает наш МУП, во дворах — управляющие компании, которые закреплены за этой территорией. Что касается коммерческих территорий, то на них должны убираться сами их собственники», — напомнил Муллин.