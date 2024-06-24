Муллин об освещении дорог: В Нижнекамске не должно остаться «темных пятен»

В течение трех лет в Нижнекамске планируют обновить освещение на автодорогах, внутриквартальных проездах, а также на пешеходных и велосипедных дорожках. Об этом сообщил глава Нижнекамского района и мэр города Рамиль Муллин.

«В этом году дополнительно выделили из местного бюджета 25 млн рублей, которые в том числе будут направлены на освещение. Это позволит осветить территории и решить вопрос с видеонаблюдением. В течение трех лет в городе не должно остаться “темных пятен” – территорий, не охваченных освещением и видеонаблюдением», – рассказал градоначальник.

По словам Муллина, большая работа по ремонту дорог, установке освещения была проведена до празднования Сабантуя. «Нижнекамск был темный, лампы были очень слабые. Сейчас в рамках реконструкции дорог серьезно меняем освещение», – отметил он.

Глава города добавил, что ремонт дорог, в том числе ямочный, будет продолжен в течение лета. «В промышленной зоне еще много работы. Но есть договоренность с промышленными компаниями в части помощи по ремонту дорог. Но где-то требуется и капремонт», – подчеркнул он.

Мэр заметил, что продолжается также строительство дорог. На стадии завершения работы на проспекте Мира и улице Баки Урманче.