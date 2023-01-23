Муллин об «Этилен 600»: Проект века, который превратит Нижнекамск в столицу нефтехимии

Глава Нижнекамского района РТ Рамиль Муллин рассказал о проектах, которые выведут Нижнекамск на новый уровень и превратят город в столицу нефтехимии. Так, одним из них должен стать индустриальный парк «Этилен 600» с общим объемом инвестиций 1,3 трлн рублей.

«Это проект века для нас. И при положительном стечении обстоятельств реализация этого проекта позволит вывести Нижнекамск на очень серьезный уровень. Строительство „Эпу 600“ кратно увеличит объем этилена — это базовая составляющая для последующего получения продукции народного хозяйства — начиная от медицины и заканчивая тазиками. Важно, чтобы второй, третий и четвертый передел этой продукции проходил здесь. Это новые рабочие места, диверсификация экономики, другой маржинальный продукт. Эти проекты как раз отвечают тем амбициозным задачам, которые мы перед собой ставим, — стать столицей нефтехимии», — отметил Муллин.

Первый замруководителя исполкома Нижнекамского района Ильназ Мухаметьянов доложил, что ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ОЭЗ «Алабуга» подписали соглашение о создании индустриального парка «Этилен 600». Общий объем инвестиций составит 1,3 трлн рублей, а его площадь — около 2 тыс. гектаров. «Алабуга» инвестирует порядка 169 млрд рублей.

При этом спектр выпускаемой «Нижнекамскнефтехимом» продукции создает широкие возможности для развития производств в смежных отраслях, а фактическое отсутствие логистических затрат на доставку сырья для резидентов парка может повысить конкурентоспособность их продукции.

Планируется, что ОЭЗ «Алабуга» обеспечит индустриальный парк и его резидентов инфраструктурой для развития действующих и создания новых импортозамещающих производств.

«Есть серьезные намерения у компании „Алабуга“ по строительству кампуса и других площадок по подготовке специалистов и привлечению молодежи. Проект потребует трансформации имеющейся логистики, маркетинга, обучения, что позволит удержать молодежь в районе. Это совсем другая динамика развития территории. Важно эти темпы не снижать», — прокомментировал Муллин сообщение коллеги.