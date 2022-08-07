Муллин – об Эль-Татарико с «Нефтехимиком»: «Люблю им забивать, надеюсь повторю снова»

Нападающий «Рубина» Камиль Муллин рассказал о подготовке к матчу с «Нефтехимиком», а также поделился ожиданиями от первого татарстанского дерби в новом сезоне.

«Подготовка проходит хорошо, все в штатном режиме. Много тактических занятий. Готовимся, нужно набирать очки. Главное, что все без травм. Это дерби, мы в одной республике. Матчи с участием команд из Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска интересны для зрителей. Что могу сказать о "Нефтехимике"? В прошлом году я играл против него. Хорошая опытная команда, хороший тренерский штаб, не стесняются играть в хороший футбол. Хороший стадион, хорошее поле. Люблю я им забивать, надеюсь, повторю и в этот раз», – заявил Муллин в интервью клубному телевидению.

Кроме того, футболист вспомнил период своего выступления в составе нижнекамского клуба.

«Я поддерживаю связь с административным штабом, а футболистов уже никого не осталось из тех, с кем играл. Вагиза Галиулина знаю, помню его еще по Казани. Но когда я был в Нижнекамске, его там не было, он был в "Тосно". Если говорить о клубе, то все стабильно, все четко, все организованно. И город Нижнекамск интересный, небольшой, компактный. Заводы работают – сияет весь город. Хорошая база, она находится за городом, это было достаточно удобно», – подчеркнул Муллин.

Напомним, игра «Нефтехимик» – «Рубин» состоится 8 августа в Нижнекамске. Начало встречи – 18:00 по московскому времени.