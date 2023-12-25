Муллин о хейте в соцсетях: «Иногда надо нарастить кожу, чтобы не обращать внимания»

Глава Нижнекамского района Рамиль Муллин рассказал на итоговой пресс-конференции, как относится к комментаторам в социальных сетях, которые не стесняются в выражениях. Хейт он назвал орудием троллинга и инструментом для тех, кто не хочет, чтобы жизнь становилась лучше.

«Где-то это заказ, где-то просто, может быть, невежество. Вопрос в том, что мы должны быть караваном. Вот идут слоны, у них есть цель — прекрасное будущее, которое мы для себя построили. Если мы каждый момент будем обращать внимание на Моську, там и останемся. Одна Моська будет кусаться, делать всё, чтобы обратить на себя внимание. Но мы должны быть незыблемы, должны быть как гора. Вот идет слон — он не чувствует, что его покусывает эта Моська, потому что кожа у него толстая. Иногда надо нарастить кожу, наверное, чтобы не обращать внимания», — ответил на соответствующий вопрос Муллин.

Глава города отметил, что негативные комментарии не являются мнением всего населения. «Это отношение тех людей, которым, может, не повезло в жизни. Что могу сказать? Проблемы с мужем, женой, деньгами. Вечно недоволен человек», — предположил он.

Но есть и вещи, на которые, по словам Муллина, нужно обращать внимание.

«Я своим помощникам говорю, чтобы максимально отрабатывали вопросы. Не обращать внимания мы не можем. Кто-то, например, пишет свою просьбу только потому, что не знает, куда ему писать. С одной стороны, это материал для отслеживания атмосферы, чем живет город. С другой стороны, это реально забирает энергию», — поделился руководитель муниципального образования.

Кроме того, глава Нижнекамска отметил, что нужно идти с теми, кто хочет улучшать город. «Кому это не нравится, я всегда говорю — ну, не живи здесь. Рядом Елабуга, Набережные Челны, может, там лучше?» — задался вопросом Муллин.