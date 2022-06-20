Муллин о строительстве обхода Нижнекамска: Дорога кратно увеличит инвестпривлекательность

Мост через Каму протяженностью 1,3 км в составе обхода Нижнекамска будет возведен в районе села Котловка Елабужского муниципального района. Объездную дорогу с городом соединит развязка на проспекте Мира. Об этом на деловом понедельнике сообщил руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин.

«Уже есть договоренность о ее строительстве, — отметил он. — Эта дорога для нас стратегически очень важная. Мы с подрядчиками и с Росавтодором подписали соглашение, что будет развязка с проспекта Мира. Это для нас будет удобный узел».

Муллин перечислил преимущества, которые получит Нижнекамский район с появлением новой трассы. «Эта дорога кратно увеличит инвестиционную привлекательность территории, возможности города, района в части развития логистических узлов, большой и малой химии, различных площадок для бизнеса. Это серьезная поддержка для нас».

Также руководитель района высказал надежду, что сроки строительства не будут меняться. Ожидается, что новая трасса будет готова к 2024-му. В этом году на втором этапе будет сделано 9 километров асфальтной дороги с большим количеством мостовых переходов. На сегодняшний день экспертизу прошел и третий этап строительства дороги.