Муллин о ситуации со смертельными ДТП: «Чем больше дорог, тем больше проблем»

В минувшие выходные в трех дорожно-транспортных происшествиях в Нижнекамске погибли четыре человека. Все аварии были вызваны нарушениями Правил дорожного движения со стороны водителей. Ситуацию на деловом понедельнике прокомментировал глава Нижнекамского района Рамиль Муллин.

«Буквально за сутки мы потеряли четыре человека. Четыре! — воскликнул мэр. — Основная проблема — это скорость, выезд на встречную полосу и нетрезвое состояние водителей. Отсутствует культура вождения».

«Как так может быть? Погибли молодые люди — 30, 40 и 50 лет! Мы превысили норматив безопасных качественных дорог по показателям. Чем больше делаем дорог, тем больше у нас проблем. Нам надо менять культуру вождения. Сколько людей сбили на пешеходных переходах! Это же человеческие жизни», — сокрушался глава города.

Мэр заметил, что когда речь идет об ограничениях скоростного режима, то многие бывают недовольны. «Я не думаю, что сегодня родные погибших — мужья, дети — рады скоростному режиму! Очень не хочется дальше терять людей», — заключил Рамиль Муллин.