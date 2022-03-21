Муллин о работе предприятий в Нижнекамске: Благо, есть другие партнеры помимо Европы

Работа промышленных предприятий — это основа экономики Нижнекамского района. Сегодняшнюю ситуацию на экономическом рынке нужно использовать для развития среднего и малого бизнеса. Об этом на деловом понедельнике заявил руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин.

«Ситуация достаточно непростая, но радует то, что наши промышленные предприятия, от деятельности которых зависит благополучие нашей территории, работают в плановом режиме. Я переговорил со всеми руководителями, серьезных вопросов нет, все инвестиционные проекты, которые начаты, реализуются. Все идет в рамках графика. Вопрос на еженедельном контроле и мониторинге республиканского оперштаба устойчивого развития экономики. Оперативные штабы созданы и в самих крупных компаниях — таких как „Татнефть“, „Сибур“, „Таиф“», — отметил докладчик.

По словам Муллина, вопросы компаний в основном связаны с импортом, получением катализаторов и логистикой.

«Благо, у нас есть другие партнеры помимо Европы. Здесь каждое предприятие выстраивает свою цепочку. Также есть возможность развития внутреннего рынка. Необходимо сегодня произвести ревизию комплектующих и компонентов, которые используются в процессе деятельности наших промышленных предприятий», — добавил Муллин.

В качестве успешного примера он привел запуск компанией «КамЭнергоМаш» производства комплектующих для газовых турбин в рамках программы импортозамещения.

Предприятие освоило выпуск сложных запасных частей по индивидуальным заказам: лопаток, дисков турбин и компрессоров, редукторов, корпусных элементов. Они являются комплектующими к газовым турбинам российского и зарубежного производства. Объемы выпуска составят 380 единиц продукции в год.