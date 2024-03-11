Муллин о работе избирательных участков: «Люди должны чувствовать себя как на празднике»

В Нижнекамском районе обустроят 115 избирательных участков, в подготовке к выборам участвуют 1209 членов УИК. Участки будут работать три дня — 15, 16 и 17 марта с 8 до 20 часов. Еще две комиссии образованы временно — для пациентов больниц. Об этом на деловом понедельнике доложил председатель ТИК Андрей Бликин.

«На территории Нижнекамского района 6 марта начали работу 115 участковых избирательных комиссий — 82 в городе, 33 — в районе. Еще 2 комиссии образованны временно для избирателей, находящихся на лечении в больницах. На данном этапе участковые избирательные комиссии проводят предусмотренные законом подготовительные и организационные работы», — доложил спикер.

Бликин отметил, что сейчас решаются вопросы кадрового и материально-технического обеспечения избирательных участков.

«Прошу обеспечить свои комиссии транспортом, компьютером, принтером, сейфом или металлическим шкафом для хранения бюллетеней, питанием. Собственников помещений прошу обеспечить мебелью, телефонной связью, создать санитарные, противопожарные и антитеррористические условия», — призвал председатель ТИКа.

По словам спикера, для каждого участка предусмотрено резервное помещение для голосования на случай эвакуации. В основном это детские сады, которые должны быть готовы к приему комиссий и организации голосования.

Большую работу провели члены УИК – обходчики. С 17 февраля по 7 марта они посещали дома жителей района в рамках реализации информационного проекта «Информ УИК». 486 обходчиков проводили информирование о предстоящей кампании и проводили сверку списков избирателей, используя специальное мобильное приложение на своих телефонах.

«Процент охвата квартир/домовладений составил 89%, избирателей – 91%, процент открытых дверей – 83%. Было роздано более 550 тыс. экземпляров информационных материалов, более 10 тыс. информационных плакатов», — отметил он.

Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин поручил усилить подготовку к выборам.

«Мы сегодня в расширенном составе пригласили руководителей зданий, где будут проходить выборы. Я прошу их внимательнее отработать все вопросы совместно с ТИК. Это ответственное мероприятие, очень важно, как мы будем его проводить. На местах должно быть праздничное настроение. Это хорошая практика с советских времен. Выборы всегда проходили как праздник. Люди должны чувствовать себя как на празднике», — сказал Муллин.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).