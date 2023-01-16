Муллин о праздниках во время спецоперации: Жизнь всегда должна быть наполнена энергией

Жизнь всегда должна быть наполнена энергией, а позитивное настроение должен сам создавать себе каждый. Несмотря на непростое время, в Нижнекамске зимние каникулы прошли весело, чувствовалась большая вовлеченность жителей. Мыслями о том, устраивать праздники в период специальной военной операции или нет, поделился на деловом понедельнике глава района Рамиль Муллин.

Мэр отдельно поблагодарил работников бюджетной сферы и промышленные предприятия, которые организовали новогодние события.

«Радует то, что с каждым годом вовлеченность самих жителей становится больше. Подъезды, дома, коммерческие объекты... Везде нижнекамцы принимали участие в создании праздника. Правильно говорят, что самый лучший праздник — тот, который ты создаешь сам. Мы должны сами создавать для себя праздники. Было много дискуссий — проводить, не проводить... Жизнь всегда должна быть наполнена энергией. В этом году мы старались сделать больше площадок с активностями, интерактивами, катки, лыжные трассы. И все, к кому мы обращались с просьбами, нам не отказывали. Эти праздники нас объединяют. Хочется поблагодарить всех неравнодушных», — отметил Рамиль Муллин.

Начальник Управления культуры исполкома Нижнекамского района РТ Гузель Мубаракшина доложила, что большое внимание детям мобилизованных нижнекамцев уделили все крупные промышленные предприятия, представители депутатского корпуса, Советы территориального местного самоуправления. В Нижнекамске, как и по всей республике, прошли благотворительные интерактивные праздничные программы.

Большим подарком для 130 детей мобилизованных нижнекамцев — учащихся 1–4-х классов стала поездка 21 декабря на президентскую елку в Казань, где в Кремле состоялось представление. Ребята получили подарки и массу незабываемых эмоций.

«Непростой 2022 год особенно подчеркнул важность поддержки тех, кого коснулась специальная военная операция. Именно поэтому большое внимание руководства города и района, промышленных предприятий и организаций было направлено на подготовку подарков и чествование детишек мобилизованных граждан, призванных в ряды Вооруженных сил Российской Федерации», — заметила докладчица.

Главным городским праздником для детей мобилизованных нижнекамцев стало представление «Новогодние приключения Алисы» в постановке актеров Театра юного зрителя. Ребята приняли участие в интерактивных эпизодах и получили подарки. За приключениями Алисы также по традиции наблюдали другие и юные нижнекамцы, среди которых были отличники учебы, ребята с ограниченными возможностями здоровья, спортсмены и лауреаты, активисты, талантливые музыканты и художники. Всего спектакль посетили 2,1 тыс. юных нижнекамцев.

Благодаря движению «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» именные посылки, собранные родными мобилизованных и неравнодушными жителями, получили нижнекамцы, которые были призваны в рамках частичной мобилизации.

Кроме того, в Лисичанск из Татарстана доставили 45 тонн гуманитарного груза. В составе трех фур были направлены продукты питания, товары личной гигиены, одежда и новогодние подарки.

Помимо этого, СИБУР организовал активное привлечение и оповещение жителей о предстоящем открытии елочного городка и о мероприятиях проекта «Каникулы в парке», которые состоялись с 3 по 8 января в парке Нефтехимиков при помощи агитационного автомобиля и веселых аниматоров.

В преддверии Нового года яркая праздничная атмосфера царила и в ледовом дворце «Нефтехим Арена», где ребята смогли принять участие в интерактивных программах, сфотографироваться с любимыми героями из сказок и получить свои подарки, подготовленные по возрастам.

Незабываемые представления, приятные сюрпризы и подарки были подготовлены для детей сотрудников АО «ТАНЕКО» и ООО «Нижнекамская ТЭЦ» в лицее №38, для детей сотрудников АО «ТАИФ-НК» — в музыкальном колледже имени С. Сайдашева, для детей сотрудников предприятия KAMA TYRES — в Доме народного творчества.