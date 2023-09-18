Муллин о послании Минниханова: Нижнекамск на 47% обеспечен врачами, это низкий показатель

Рамиль Муллин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Нижнекамске по-прежнему сохраняется проблема нехватки кадров в области здравоохранения. На деловом понедельнике глава муниципального образования Рамиль Муллин прокомментировал ситуацию с дефицитом врачей в городе и районе, отреагировав таким образом на замечание в послании Раиса РТ Рустама Минниханова, с которым он выступил 14 сентября в Госсовете РТ.

«Сегодня лишь на 47% обеспеченность докторами, это очень низкий показатель. Поэтому мы должны все делать для того, чтобы набрать кадровый потенциал и обеспечить необходимый баланс между потребностями жителей и возможностями. Мы являемся центром сосудистой медицины, травматологии. С открытием дороги М7 мы берем на себя дополнительную нагрузку. Мы — один из сильных центров Закамья, особенно для юных пациентов, поэтому очень важно работать над поддержкой кадрового потенциала», — отметил спикер.

Муллин поручил промышленным компаниям обратить внимание на социальную инфраструктуру. Сегодня в ремонте у муниципалитета находятся 52 квартиры, 50 из них будут закреплены за врачами. Помимо этого, для врачей город арендует 74 квартиры.

«С учетом строительства домов по социальной ипотеке мы в первую очередь будем стараться обеспечить жильем наших докторов. Я попрошу наших главных врачей, наши промышленные компании, исполнительный комитет сделать так, чтобы мы привлекали как можно больше кадров и создали все условия для того, чтобы территория развивалась. Мы являемся пилотной площадкой в части информатизации медицины. Об этом в своем послании говорил Рустам Нургалиевич. Сегодня наша медицина — на контроле у руководства Министерства здравоохранения, руководства республики», — заключил он.