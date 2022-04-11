Муллин о паводке в Нижнекамском районе: «Нужно строительство новых ливневых приемников»

Объем воды в Нижнекамском районе очень большой, но власти держат на особом контроле вопрос паводка. О ситуации в городе и районе на деловом понедельнике рассказал руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин.

«Воды достаточно много. С одной стороны, это хорошо, так как осень была засушливая. И в целом последние годы мы видим дефицит влаги для растительности, деревьев как в городском, так и сельском хозяйстве. Надеемся, что тот объем воды, который есть на поле, пойдет во благо. Территорию возле населенных пунктов мы должны держать на контроле. Есть определенные сложности и по городу. В субботу мы на местах рассмотрели вопросы ливневок. Многие из них были построены еще по старой технологии и теперь приводят к разрушению асфальта. Здесь мы должны провести ревизию. Мы видим жалобы, которые поступают с территории садоводческих комплексов, хотя может там и не должны были строить дома, это больше временные площадки, но их серьезно подтапливает и создает определенные проблемы», — сказал Рамиль Муллин.

В течение этой недели с приглашением специалистов в городе планируют начать создание программы мероприятий, которая позволит проектировать очистные, а потом и отвод воды. Такую задачу Рамиль Муллин поручил руководителю исполкома Нижнекамска Юрию Болтикову.

«Необходимо думать о строительстве новых ливневых приемников, благо в этом году есть поддержка Правительства РТ по очистке ливневого хозяйства, особенно на тех площадках, где они не эффективно работают, — отметил спикер. — Нужно вопрос решать с учетом тех микрорайонов, которые были также построены в последние годы. Это улицы Табеева, Гайнуллина, асфальтная территория которых тоже дала большой объем воды».

По словам Муллина, руководители бюджетной сферы и предприниматели должны контролировать входные группы учреждений и обеспечить доступность для населения.

Есть определенные проблемы и во дворах, в том числе подтопления тротуаров, вода также заходит в подъезды. «Прошу управляющие компании серьезно относиться к вверенным территориям. Максимально делать отводы, а если нет такой возможности, то установить трапы. На прошлой неделе было несколько провалов по улице Строительной. Пока мы видим лишь мокрый асфальт», — отметил Муллин.

Что касается района, то вода с полей заходит и в населенные пункты, необходимо контролировать вопрос плотин, мостов, содержание дорог. «В социальных сетях множество жалоб на состояние дорог. Надо эти дороги временно закрыть до того, как уйдет большая вода. У нас 168 километров грунтовых дорог — это очень много», — сказал докладчик.