Болтиков в системе: Рамиль Муллин обрел главного помощника в решении проблем Нижнекамска

В Доме Советов Нижнекамска сегодня состоялись выборы нового руководителя исполнительного комитета города. На XX сессии горсовета депутаты единогласно проголосовали за кандидатуру директора филиала АО «Татэнерго» Юрия Болтикова. Какие аргументы убедили народных избранников — в обзоре ИА «Татар-информ».

Четыре кандидатуры на должность главы исполкома Нижнекамска

Место руководителя исполкома города было вакантно с весны 2021 года после ухода Айрата Салаватова, который проработал в этой должности чуть больше девяти месяцев. Позже был объявлен конкурс на замещение вакантной должности, на который заявку подали два человека. Один из них через некоторое время снял свою кандидатуру, поэтому конкурс был признан несостоявшимся. Некоторое время обязанности руководителя нижнекамского исполкома исполнял руководитель административно-технической инспекции города Альберт Гарифуллин.

Место руководителя исполкома города было вакантно с весны 2021 года после ухода Айрата Салаватова (справа) Фото: e-nkama.ru

С августа 2021 года исполнять обязанности главы исполкома начал помощник экс-мэра Айдара Метшина, 23-летний Максим Санков. Тогда же он был назначен заместителем руководителя этого органа.

На конкурс поступило четыре заявки от Артема Анисимова, Юрия Болтикова, Рузиля Хадиева, Валерия Старицкого. Все кандидаты рассказали о своих программных намерениях и видении в решении приоритетных задач.

Первым выступил руководитель Нижнекамских тепловых сетей (филиал АО «Татэнерго») Юрий Болтиков. Он отметил, что хотел бы продолжить начатую работу в родном городе в новом направлении.

«Мое решение выдвинуть свою кандидатуру на пост руководителя исполнительного комитета Нижнекамска обусловлено желанием продолжить начатую работу на благо нашего города в новом для себя направлении», — обратился Болтиков к присутствующим на сессии, отметив, что за его плечами 12 лет работы в жилищно-коммунальном хозяйстве и 8 лет в энергосистеме.

С 2019 года Юрий Болтиков (слева) возглавлял филиал «Татэнерго» в Нижнекамске Фото: proftat.ru

С 2001 года Болтиков начал работать в сфере ЖКХ в поселке Строителей, был начальником домоуправления, заместителем директора ЕРЦ.

С 2007 года он возглавлял департамент ЖКХ, курировал вопросы капремонта жилого фонда, занимался инвестиционными программами и нововведениями. С 2013 года связал свою жизнь и работу с энергетикой, с 2019 года возглавил филиал и по сей день является директором филиала.

Коммунальные сети, дороги и бродячие собаки

В своем выступлении кандидат на должность руководителя исполкома обозначил главные проблемы, которые стоят перед властями Нижнекамска.

«Сезон отключения горячей воды, состояние дорог, бесхозные строения, сложности с общественным транспортом, брошенные автомобили, бродячие собаки — все эти вопросы были и остаются сегодня. По ним однозначного решения нет. В случае избрания меня руководителем исполкома эти вопросы станут для меня приоритетными наряду с другими», — подчеркнул Болтиков.

Также спикер заявил о необходимости правильно выстроить работу с населением, СТОСами. По мнению Болтикова, они должны быть главными помощниками в работе исполкома города. Помимо этого, спикер выделил проблемы инженерной структуры Нижнекамска, коммунальных коммуникаций.

На сегодняшний день сети горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, ливневые стоки имеют большой износ Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«На сегодняшний день сети горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, ливневые стоки имеют большой износ. На восстановление и реконструкцию, а также строительство новых сетей необходимо огромные капиталовложения. Только на снижение уровня износа и приведение в нормативное состояние сетей теплоснабжения требуется более 1,5 млрд рублей. Решение данного вопроса в привлечении средств федерального бюджета. Для этого исполком совместно со всеми сетевыми компаниями должен разработать комплексную программу для подачи заявки в Фонд содействия реформированию ЖКХ», — обозначил задачу Болтиков.

Помимо этого, новый руководитель намерен заняться вопросами комплексного благоустройства города, внедрением цифровизации во все сферы жизнеобеспечения с базой системы «Открытый Нижнекамск». «Данный подход не только обеспечит прозрачность, но и станет удобным сервисом для граждан», — отметил Болтиков.

Муллин: «Быть руководителем Нижнекамска — это большая ноша»

После программных выступлений кандидатов слово взял руководитель исполкома района Рамиль Муллин. Он также обозначил ряд приоритетных задач, которые должен будет решить новый руководитель.

«Те специалисты, которые сегодня выступили, являются лучшими, раз они заявились на такую непростую должность. Быть руководителем такого большого города, как Нижнекамск, — это большая ноша. Те задачи, которые перед нами стоят, достаточно сложные», — отметил Муллин.

Первая задача, на которую следует обратить внимание, по мнению Муллина, — это реформирование систем ЖКХ.

«Город молодой, но строился очень быстро, поэтому состояние наших сетей приходит в негодность» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Город молодой, но строился очень быстро, поэтому состояние наших сетей приходит в негодность. Те прорывы и проблемы, с которыми мы сегодня сталкиваемся, — это результат большого недоремонта», — отметил руководитель исполкома района.

По его оценке, если в среднем в Нижнекамске нужно ремонтировать около 5% сетей в год, то пока этот объем выполняется на 1-2%.

Помимо вопросов ЖКХ остро стоят вопросы благоустройства города, содержания территорий, работы с населением. «Требования к городу сейчас совсем другие: это и безопасность, и транспортная инфраструктура, и все эти вопросы требуют серьезного решения и системной работы», — отметил он.

«Болтиков — человек, который знает систему ЖКХ изнутри»

Рамиль Муллин поблагодарил всех кандидатов за активность, также его порадовало, что сейчас к власти приходит много молодых амбициозных людей, которые не боятся сложных задач и хотят работать в управлении города.

Рамиль Муллин поблагодарил всех кандидатов за активность и отметил, что накопленный опыт и желание работать позволит Юрию Болтикову стать полноправным руководителем исполкома города Фото: e-nkama.ru

Руководитель исполкома района ходатайствовал перед депутатами за кандидатуру Юрия Болтикова. «Это человек, который знает систему ЖКХ изнутри, работал в этой системе. Также он работал в структуре „Татэнерго“, которая обеспечивает республику теплом и энергетикой. Те модернизации, которые энергетики проводили в последние годы, говорят в целом о выработке четкой системы, которая позволяет обеспечивать и население, и промышленные предприятия необходимым набором продуктов, которые предъявляют компании», — обратился он к депутатам.

По мнению руководителя, накопленный опыт и желание работать позволит Юрию Болтикову стать полноправным руководителем исполкома города и выстроить работу в рамках тех полномочий, который имеет руководитель этого органа. После выступления руководителя района все 19 депутатов горсовета единогласно поддержали кандидатуру Юрия Болтикова на пост руководителя исполкома города.