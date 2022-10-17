Муллин о мобилизованных нижнекамцах в Казани: Казарма — не санаторий. Но условия хорошие

Глава Нижнекамского района Рамиль Муллин рассказал, что накануне он с командой посетил три площадки в Казанском танковом училище, где проходят обучение мобилизованные нижнекамцы.

«Все ребята находятся в хороших условиях. Понятно, что казарменные условия — это не санаторий, но, самое главное, радует то, что у всех боевой дух, позитивный. Бойцы всем обеспечены, никаких вопросов по питанию, обмундированию нет. Есть определенные запросы на дополнительное обмундирование. Эти вопросы мы будем отрабатывать с центральным аппаратом и военкоматом республики», — заметил Муллин.

Руководитель района добавил, что бойцы обращались к нему и по общим, и по личным вопросам. Были вопросы по ипотеке, Госжилфонду. На этой неделе вопросы будут отработаны, пообещал он.

«Некоторые проходят учебку, некоторые — уже определенные процедуры по подготовке к боевым действиям. Состоялся хороший диалог. Те вопросы, которые поднимались в процессе разговора, взяты на вооружение. В целом наши ребята находятся в хороших условиях и с хорошим настроением», — добавил мэр.