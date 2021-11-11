Рамиль Муллин: «Нижнекамск должен стать лучше Казани, да простит меня Ильсур Раисович»

Обеспечить жителей Нижнекамска общественным транспортом, разбить мини-парки в каждом дворе и усилить отрасль здравоохранения. Такие цели поставил перед представителями местной власти руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин. Об этом он сообщил на первой пресс-конференции в качестве руководителя города химиков.

Рамиль Муллин

Фото: e-nkama.ru

«Я с первых дней работы завел страницу в Instagram, чтобы понять, что беспокоит людей»

В беседе с журналистами Рамиль Муллин рассказал, что направления развития города будут выбраны совместно с жителями Нижнекамска.

«Работа вместе с населением позволит нам собрать все силы и ресурсы, чтобы понять, куда мы идем, и каким мы видим город и район через 5, 10 и 30 лет. Возможно, проведем конкурс среди жителей с обсуждениями и узнаем их видение города и района. Это должно быть совместное решение власти и народа», — отметил руководитель.

Муллин добавил, что работа по идеологическому развитию города Нижнекамска должна начинаться с самых ранних лет — детских садов и школ.

Среди приоритетных задач руководитель исполкома также отметил решение насущных проблем в городе и районе.

«Проблемы всегда есть и будут. Жизнь меняется и диктует свои определенные условия и потребности. Из насущных текущих вопросов стоит проблема с общественным транспортом, благоустройством, ЖКХ, дорогами, экологией, бездомными собаками. Эти вопросы должны быть проработаны, и они пока будут основными на контроле у исполнительной власти», — подчеркнул спикер.

Еще одно направление пработы — определение перспективных задач для развития Нижнекамска.

«Наш город и район очень красивый. Надо отдать должное архитекторам, которые когда-то сюда пришли и увидели всю эту красоту. Сейчас необходимо поставить большие задачи — строительство стадионов, культурных центров, выставочных комплексов», — отметил Муллин.

По мнению руководителя, определить основные приоритеты, которые улучшат жизнь жителей Нижнекамска, возможно только при наличии обратной связи с гражданами.

«Обратная связь улучшит жизнь наших граждан. Поэтому я с первых дней своей работы в Нижнекамске завел страницу в Instagram, чтобы понять, что беспокоит людей, это дополняет картину того, что происходит в городе и районе», — отметил он.

По словам Муллина, есть активные жители, а есть такие, которые наблюдают за всем молча и не знают, куда обратиться. «Мы будем эти вопросы видеть, собирать, аккумулировать. Исходя из возможностей местного бюджета, республики, проектов, которые финансируются федеральным центром, будем все эти вопросы решать», — заверил руководитель.

«Почему бы Нижнекамску не стать центром нефтехимии и не собирать симпозиумы?»

Продолжая тему развития города и района, руководитель исполнительного комитета поделился мнением, что Нижнекамск должен стать столицей нефтехимии в России.

«Пока в стране нет столицы нефтехимии. В Нижнекамске такая конфедерация химии, нефтехимии, нефтепереработки. Почему бы Нижнекамску не стать центром нефтехимии и не собирать большие форумы, симпозиумы?

Во всем мире сегодня растет химия. Если еще пять лет назад мы говорили об инженерии, то сейчас будущее — за химией. Благо в Нижнекамске это есть», — отметил руководитель.

Муллин подчеркнул, что на сегодняшний день все крупные события по нефтехимии в республике проходят в Казани. Однако, по мнению Муллина, выставки по нефтехимической отрасли должны проводиться в Нижнекамске.

«Я уже это обсуждал с промышленниками. Все-таки выставки должны проходить в столице нефтехимии — Нижнекамске. То, что мы сегодня имеем, в созидательном режиме необходимо поднять на новую ступень. Есть предложения усилить выставочное направление», — отметил Муллин.

«Мы ведем переговоры с Москвой, ждем поддержки в приобретении подвижного состава»

Одной из наиболее острых проблем в Нижнекамске остается вопрос с общественным транспортом. Благодаря обратной связи большинство обращений к Муллину от населения поступает именно по этой теме.

Глава исполкома обозначил, что для решения проблемы с транспортом необходимо порядка 3 млрд рублей. При этом, решение о покупке автобусов лишь частично решит проблему.

«Сегодня очень много вопросов население задает по общественному транспорту, — признал Муллин. — Решение вопроса — не просто купить автобусы, хотя это тоже решение вопроса, но нужно развивать и электротранспорт. Единовременные затраты — это порядка 2 — 2,5 млрд рублей. Сделать одну южную ветку и закупить подвижной состав — это 2 млрд рублей, купить автобусы — еще 500-700 млн рублей. Еще это будет зависит от того, какая у нас будет маршрутная сетка. Нужно получается 2,5 — 3 млрд для закупки».

Помимо этого, на ежегодное содержание транспортного хозяйства необходимо 300–400 млн рублей. «Эта схема до сих пор не проработана. Пока у нас нет таких возможностей», — отметил руководитель.

Возможно, решить проблему помогут столичные власти. «Сейчас мы ведем переговоры с Москвой, ждем поддержки в приобретении подвижного состава», — сказал Муллин.

Большая проблема в Нижнекамском район обстоит и с дорогами. На ее решение необходимо выделить 25-30 млрд рублей, чтобы привести тротуары и внутриквартальные дороги в порядок.

«Все проблемы решаемы, но нужно терпение и большие средства», — добавил руководитель исполкома Нижекамского района.

«Мы сможем привлечь кадры и улучшить систему здравоохранения»

Далее на пресс-конференции Рамиль Муллин поднял вопрос здравоохранения. Эта область в Нижнекамском районе также «просела», в том числе из-за пандемии коронавируса. Укомплектованность врачами составляет всего 47%. В связи с этим руководитель исполкома района отметил важность создания условий, которые бы привлекали в город новые кадры.

«Любой доктор едет работать туда, где есть условия, для реализации своих навыков. Сегодняшняя современная медицина не выстроена на термометре, необходима функциональная диагностика. В Нижнекамске на сегодняшний день есть стратегия, в которой прописано, какие здания мы должны отремонтировать. Создадим условия, следующим этапом пригласим специалистов», — отметил спикер.

Частично пробел в здравоохранении Нижнекамска решается строительством приемно-диагностического отделения. «Отделение должно стать центром быстрого определения того, что нужно человеку: стационар, профилактика, неотложка. Почти 1 млрд рублей выделено на стройку, 500 млн рублей — на оборудование. Задача стоит — построить здание к лету, к октябрю ввести в эксплуатацию. Мы сможем привлечь кадры и улучшить систему здравоохранения», — отметил спикер.

«Задача же не сделать парк, а менять сознание людей в лучшую сторону»

В Нижнекамске начнется реализация проекта «100 сквериков», которая, по мнению Рамиля Муллина, должна улучшить самосознание жителей Нижнекамска.

«Когда я предложил сделать проекта „100 сквериков“, был комментарий „Зачем нам это нужно?“ — поделился Муллин. — Задача же не сделать парк, а менять сознание людей в лучшую сторону».

В ходе своей предыдущей работы в Муслюмовском районе Рамиль Муллин поручил благоустроить детские сады и школы, территории дома.

«Это все в последующем дает рост самосознания людей. Эти скверики — даже не вопрос благоустройства города, а вопрос неких межличностных коммуникаций, чтобы люди знали, кто у них сосед. Нам очень важно через эти инструменты сделать жизнь людей более интересной. В Муслюмово это то, что я смог изменить — люди стали чуть другими, начали любить себя и гордиться своей территорией», — отметил Рамиль Муллин.

В целом в озеленении на сегодняшний день нуждаются многие дворы Нижнекамска, особенно районы с новостройками, которые возводятся по программе Государственного жилищного фонда. Рамиль Муллин подчеркнул, что дворы должны быть такими же прекрасными и зелеными, какими их создавали первостроители города химиков.

«Самая большая экологическая проблема сегодня — это выбросы»

Рамиль Муллин затронул и проблему экологии. Так, выбросы от общественного транспорта осложняют экологическую ситуацию в городе, а личные автомобили нижнекамцев заполнили многие дворы домов.

«Самая большая экологическая проблема сегодня — это выбросы. Это частицы PM10, которые у нас в топливе, везде», — обозначил он проблему.

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Помимо этого, добавил Муллин, в Нижнекамске, как и других больших городах, существует проблема с парковкой автомобилей на дворовых территориях.

«Мы настолько уплотнили дворы машинами, что это стали дворы для машин, а не для людей. Если бы люди могли, они бы, наверное, заезжали в автомобиле прямо к себе в подъезд», — заметил руководитель исполкома.

По его мнению, для решения проблемы необходимо создавать специальные парковочные места на расстоянии 200-300 метров от многоквартирных дворов. Это позволит освободить дворы и сделать их более уютными, комфортными.

«Посмотрим, как сможем использовать ресурсы и какие площадки отдать под спорт»

Поднимая тему спорта, Муллин отметил, что на сегодняшний день в Нижнекамском районе не хватает спортивных площадей.

«Нижнекамский район спортивными объектами обделен. Обеспеченность спортивными учреждениями очень низкая по сравнению с Республикой Татарстан и составляет 52% при нормативе 68%. Поэтому не хватает спортивных площадей. Мы посмотрим, как сможем использовать ресурсы и какие площадки отдать под спорт»,— отметил Муллин.

В ближайшее время состоится ревизия спортивных объектов и залов, по итогам которой будет выявлено, какие объекты необходимы городу.

По мнению Муллина, чтобы решить нехватку спортивных учреждений, необходимо участвовать в грантовых программах, а также обратиться за помощью к предпринимателям и промышленникам, которые в последующем могут стать председателями федерации. Также необходимо развивать дворовый спорт и открывать более компактные площадки под спортивные залы.

По словам руководителя, спорт — это дисциплина. «Чем больше детей привлечем в спорт, тем лучше», — уверил руководитель. На сегодняшний день в Нижнекамском районе дети занимаются сорока видами спорта.

«Главная задача сделать город и район еще более комфортными»

В городе есть проблема и с бездомными собаками, признал во время встречи с представителями СМИ Рамиль Муллин.

По словам руководителя исполкома, сейчас ведутся переговоры о строительстве в Нижнекамске нового приюта для четвероногих беспризорников на специально отведенной площадке.

«Это, конечно, первый этап и, наверное, пока не так много. 250-300 животных там будут жить, — пояснил спикер. — Но, думаю, это лишь начало. И в дальнейшем площадка будет застраиваться».

Муллин также подчеркнул, что брошенных животных в городе быть не должно. И людям необходимо учиться нести ответственность за своих питомцев.

Завершая встречу с журналистами Рамиль Муллин отметил, что «Нижнекамск должен стать лучшим городом. Да простит меня Ильсур Раисович [Метшин — мэр Казани, прим. ред], даже лучше Казани».

Рамиль Муллин стал и. о. руководителя исполкома Нижнекамского района 4 октября текущего года. 10 ноября он был назначен руководителем исполнительного комитета. Открытое голосование прошло на 17-й сессии Совета района. Кандидатуру Рамиля Муллина поддержали 27 из 27 присутствующих депутатов. До своего назначения Рамиль Муллин трудился на посту главы Муслюмовского района Татарстана, откуда он родом.

«Президент Татарстана оказал мне такое доверие — возглавить город Нижнекамск и Нижнекамский район, — отметил Рамиль Муллин. — Работа здесь — большая ответственность и моя главная задача сделать город и район еще более комфортными территориями для проживания наших граждан».