Муллин: Новое приемно-диагностическое отделение решит в Нижнекамске проблему с врачами

В Нижнекамском районе укомплектованность врачами составляет всего 47%. В связи с этим руководитель исполкома района Рамиль Муллин отметил важность создания условий, которые бы привлекали в город новые кадры.

«Любой доктор едет работать туда, где есть условия, для того чтобы реализовать свои навыки. Сегодняшняя современная медицина не выстроена на термометре, необходима функциональная диагностика. В Нижнекамске на сегодняшний день есть стратегия, в ней четко прописано, какие здания мы должны отремонтировать. Создадим условия, следующим этапом пригласим специалистов», — отметил спикер.

Частично пробел в здравоохранении Нижнекамска решается строительством приемно-диагностического отделения.

«Отделение должно стать центром быстрого определения того, что нужно человеку: стационар, профилактика, неотложка. Почти 1 млрд рублей выделено на стройку, 500 млн рублей — на оборудование. Задача стоит — построить здание к лету, к октябрю ввести в эксплуатацию. Мы сможем привлечь кадры и улучшить систему в лучшую сторону», — отметил спикер.

Для врачей в районе реализуется также программа «Земский доктор». «Дадим возможность по жилью», — заверил Муллин. Также, по его словам, будут созданы условия во всех поликлиниках.