Муллин: Нижнекамские врачи активно готовятся к наступлению новой волны

Нижнекамский район Татарстана готовится к наступлению новой волны и встрече к омикрон-штаммом. Об этом на деловом понедельнике сообщил руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин.

«Ситуация не становится благоприятной, — отметил спикер. — В Нижнекамском районе случаев заражения „омикроном“ пока не выявлено. Наблюдается небольшой рост заболеваемости, в том числе и ОРВИ. В инфекционном госпитале лечение продолжает получать 61 пациент, один человек на ИВЛ».

Рамиль Муллин напомнил о самом эффективном способе обезопасить себя от заболевания — это вакцинация. На 23 января в Нижнекамском районе полностью привиты 152 908 человек, первый этап вакцинации прошли 160 131 человек. Также в городе химиков сохранятся ограничения на проведение мероприятий.

Замруководителя Управления здравоохранения Нижнекамского района Рита Медведева уточнила, что рост заболеваемости среди всего населения вырос на 3,1%. «Увеличиваются вызовы на станцию скорой помощи на 3%. Это в основном за счет ОРВИ. Службы работают в штатном режиме», — доложила Медведева.