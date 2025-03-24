Муллин: Нижнекамск теряет 10 млн рублей в год на ликвидацию свалок

Каждый год из бюджета Нижнекамска уходит порядка 10 миллионов рублей на борьбу с несанкционированными свалками. Как заявил на деловом понедельнике мэр Нижнекамска Рамиль Муллин, эти деньги могли бы пойти на благоустройство парков и скверов, но вместо этого тратятся на ликвидацию мусора, который незаконно выбрасывают в лесах, парках и на берегах реки Омшанка.

«У нас много кто делает ремонт в квартирах. Когда вы заключаете договор с организацией, она должна предоставить вам талон на вывоз мусора на полигон ТБО. Но некоторые перевозчики экономят копейки, а в итоге мы наносим огромный вред экологии и бюджету», – подчеркнул он.

Особенно остро проблема стоит на дачах и в селах. Весной и осенью, в периоды массовых уборок, незаконные свалки появляются с новой силой.

«Есть позиция: „Мы всю жизнь сюда мусор носили“. Но теперь за это наказывают муниципалитеты. Нам нужно переломить этот подход», – отметил мэр.

Власти предложили передать контейнерные площадки, закрепленные за СНТ, на оперативное управление самим кооперативам. Это позволит перенести ответственность за их содержание с города на садоводов.

С 1 апреля в Нижнекамске стартует двухмесячник по уборке территории. В рамках этой кампании коммунальные службы и жители должны навести порядок в городе и районе.

«Мы не ищем виноватых. Наша задача – привести Нижнекамск в порядок», – резюмировал Рамиль Муллин.