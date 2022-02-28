Муллин: Нижнекамск определит места для размещения переселенцев из Донбасса

В Нижнекамске рассмотрят возможные места для размещения переселенцев из Донбасса, также в городе начат сбор гуманитарной помощи для жителей ЛНР и ДНР. Об этом на деловом понедельнике сообщил глава нижнекамского исполкома Рамиль Муллин.

«Пока в Нижнекамске точек локации нет, но если будет необходимость, нами тоже предложен ряд площадок, которые возможно использовать для размещения переселенцев», — отметил он.

Руководитель напомнил, что пока для временных переселенцев выделены санатории в Казани, Набережных Челнах, Зеленодольске.

«Среди этих людей, которые нуждаются в помощи, много несовершеннолетних. Задача — обеспечить продовольствием, питанием и средствами личной гигиены. Поэтому в Нижнекамске уже есть ряд площадок, где организуется добровольный сбор», — сказал Муллин.