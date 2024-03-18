Муллин: «Несмотря на все сложности и риски, выборы прошли спокойно»

Трехдневные выборы требовали серьезной организации избирательной кампании, была большая нагрузка на членов УИКов. О том, как прошли выборы в Нижнекамске и Нижнекамском районе, рассказал глава муниципального образования Рамиль Муллин.

«Эти выборы были достаточно специфичны. Они проходили в течение трех дней. Это требовало серьезной работы самих избирательных комиссий. Несмотря на все сложности и риски, в городе и районе выборы прошли спокойно», — подчеркнул мэр.

Рамиль Муллин поблагодарил нижнекамцев за активную жизненную позицию, а также отметил, что в городе и районе удалось избежать каких-то несанкционированных акций.

«Достаточно неспокойно было на приграничных территориях. В городе и районе выборы прошли в деловой атмосфере, избирательные комиссии продемонстрировали свой профессионализм. Я хочу в первую очередь поблагодарить наших жителей за активную жизненную позицию и неравнодушие. Это очень важно. Итоги этих выборов говорят о том, что мы вместе объединены одной идеей будущего нашего города, республики, страны. Это говорит о том, что мы сегодня поддерживаем желание стабильности. Очень серьезные вызовы стоят перед страной. Сегодня мы живем в очень непростое время, сложное время. Но я думаю, что государство еще раз доказало свою состоятельность, показало, что мы мировая держава, которая имеет свою историю, свои традиции и свой путь развития, независимо от желания некоторых сил развалить нашу страну», — заключил спикер.

По итогам подсчета 99,71% протоколов действующий глава государства Владимир Путин получает 87,31% голосов, Николай Харитонов (КПРФ) — 4,30%, Владислав Даванков («Новые люди») — 3,83%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,21%.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что явка по Нижнекамскому району составила 94,6%.