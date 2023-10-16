Муллин назвал «нецивилизованной» торговлю у рынков и переходов в Нижнекамске

Глава Нижнекамского района Татарстана Рамиль Муллин раскритиковал стихийную торговлю у рынков и переходов и призвал соответствующие службы рассмотреть вопрос с площадками, где нижнекамцы могли бы продавать собственную продукцию.

«Давайте посмотрим, какие у нас есть площадки для реализации продуктов. Я считаю, что та торговля, которая сегодня есть в городе, а особенно возле рынков и переходов, нецивилизованная. Нужно создать условия. И если есть излишки продукции, нужно находить возможности реализации», — заявил он на деловом понедельнике.

Продавать продукцию со своих садов и огородов чиновник пока посоветовал через ярмарочные площади.

«В субботу мы целый день ездили, смотрели эти объекты. Давайте посмотрим, где можно найти возможность подавать собственную качественную продукцию», — отметил мэр.

Заместитель руководителя исполнительного комитета Альфред Нигматзянов сообщил, что традиционные сельскохозяйственные ярмарки начали свою работу с 9 сентября. Они проходят в выходные дни, всего состоялось 12 ярмарок. За данный период реализовано овощей, мясной продукции и меда натурального на общую сумму 6,4 млн рублей.

Спикер отметил, что 2023 год для аграриев Нижнекамского муниципального района и республики в целом выдался крайне непростым.

«Погода постоянно вносила коррективы в процесс сельхозпроизводства. Однако наши сельхозпроизводители готовы противостоять любым вызовам, что позволило нам добиться хороших результатов. Нижнекамскими сельчанами выращен и собран достаточный урожай хлеба, население в достаточном количестве обеспечено молоком, мясом, овощами, заготовлены в достаточном количестве и корма для зимовки скота», — доложил Нигматзянов.

Всего в аграрном секторе Нижнекамского района сельскохозяйственной деятельностью заняты пять крупных сельхозформирований и более 65 крестьянско-фермерских хозяйств, четыре кооператива и свыше 11 тыс. личных подсобных хозяйств. Работает свыше 1,3 тыс. человек.

Ожидаемая валовая продукция сельского хозяйства в 2023 году составит 3,3 млрд рублей. Ожидаемая денежная выручка планируется в объеме 2,9 млн рублей. Денежная выручка на один гектар пашни составит 45,1 тыс. рублей.

Среднемесячная заработная плата работников агропромышленного комплекса Нижнекамского района за девять месяцев текущего года составила 41,1 тыс. рублей (в 2022 году — 39,8 тыс. рублей).

С 2015 года в республике действует программа строительства мини-ферм молочного направления для личных подсобных хозяйств. За это время в Нижнекамском районе построены и введены в эксплуатацию 57 мини-ферм, получено субсидий на сумму 17,9 млн рублей.

В этом году построены и введены в эксплуатацию четыре мини-фермы на сумму 2,4 млн рублей.

В 2023 году собрано зерна 48,7 тыс. тонн, средняя урожайность зерновых составила 22 центнера с гектара.

«Мы заложили в достаточном количестве зернофуража и семенного материала, часть зерна будет реализована. Засыпано семян под яровой сев 2024 года 4,9 тыс. тонн», — сообщил заместитель руководителя исполнительного комитета Альфред Нигматзянов.