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Происшествия 16 марта 2024 17:35

Муллин: информация о ряде ЧП на предприятиях Нижнекамска является фейком

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Сегодня в социальных сетях распространялась информация о якобы чрезвычайных происшествиях на предприятиях Нижнекамска.

Как сообщил в своем Telegram-канале градоначальник Рамиль Муллин, тиражируемая информация – фейк. Он попросил граждан не реагировать на подобные вбросы.

«Данная информация является попыткой недоброжелателей посеять панику среди населения. На сегодняшний день угроз для жителей района нет. Все ответственные службы обеспечивают безопасность города и района, предприятия и социальные объекты работают в штатном режиме», – сообщил мэр Нижнекамска.

#нижнекамск #фейки
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