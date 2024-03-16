Муллин: информация о ряде ЧП на предприятиях Нижнекамска является фейком

Сегодня в социальных сетях распространялась информация о якобы чрезвычайных происшествиях на предприятиях Нижнекамска.

Как сообщил в своем Telegram-канале градоначальник Рамиль Муллин, тиражируемая информация – фейк. Он попросил граждан не реагировать на подобные вбросы.

«Данная информация является попыткой недоброжелателей посеять панику среди населения. На сегодняшний день угроз для жителей района нет. Все ответственные службы обеспечивают безопасность города и района, предприятия и социальные объекты работают в штатном режиме», – сообщил мэр Нижнекамска.