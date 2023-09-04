Муллин: Ситуация с горячей водой в Нижнекамске продолжит ухудшаться

Частые отключения горячей воды в Нижнекамске связаны с критической изношенностью труб – более 80%. И из-за недостатка средств на ремонт ситуация будет только усугубляться, рассказал на деловом понедельнике глава Нижнекамского района РТ Рамиль Муллин.

Градоначальник заявил, что все выходные в соцсети поступал один вопрос: «Муллин, где вода?» «Я не тот человек, который дает или открывает воду. Наша задача объяснить, почему нет этой воды. Это не так, что задвижку открыл, и пошла горячая вода», — заявил он.

По данным Муллина, количество прорывов на сетях перешло за 700 — это самый пик.

«По количеству прорывов горячей воды мы пока идем в пике. Когда мы столкнемся с землей? Я пока не знаю. Для того чтобы поменять ситуацию, мы должны были уже лет 20 назад каждый год менять 5% труб», — сообщил он.

Муллин отметил, что сегодняшний тариф позволяет менять 2% труб у «Татэнерго», а у «Водоканала» — в пределах 1,5%. Таким образом, для прохождения всего цикла для первой компании нужно 50 лет и 70 — для второй.

«Я еще не видел, чтобы 70 лет труба служила! Температурные перепады не позволяют эксплуатировать трубы в такой длительный срок... Нам надо уже понять, то ли это будет субсидироваться республикой, то ли полностью оплачиваться населением. Этот вопрос сейчас не решен. Пока ситуация лучше не станет. Но каждый год этот срок эксплуатации и отключения горячей воды только будет удлинняться, к сожалению», — пояснил Муллин.

Также он заявил, что если даже завтра примется решение о выделении Нижнекамску 5 млрд рублей, то город не сможет освоить эту сумму, так как пока нет такой возможности.

«У нас весь город как в окопах. Эту проблему надо обсуждать — пойдем ли мы по увеличению тарифа, хотим мы этого или нет. От того что мы голову в песок засунули и спрашиваем, где горячая вода, от этого у нас она не появится», — заключил он.

На утро 4 сентября при подключении после гидравлических испытаний на трассе образовались дефекты, которые пока не дают возможности подключить воду по 16 улицам: в их число попали дома на Гагарина, Корабельной, Химиков, Лесной, Менделеева, Кайманова, Шинников, Мира и другим.

«Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Специалисты сделают все возможное, чтобы восстановить водоснабжение в кратчайшие сроки», — сказали администрации.

В оперативном режиме на данный момент проводятся работы по устранению порыва на трубопроводе по адресу Химиков, 21.

«Из-за износа сетей, к сожалению, произошёл очередной порыв на магистральной сети. Поэтому в некоторых домах задерживается подача горячего водоснабжения. Прямо сейчас специалисты ведут раскопку теплотрассы, чтобы обнаружить место порыва и заменить поврежденный участок трубопровода. Эти меры необходимы для восстановления функционирования системы», — пояснил заместитель начальника ООО «УТС» Рамиль Хуснутдинов.