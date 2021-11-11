Муллин: Для решения проблемы с транспортом в Нижнекамске необходимо 3 млрд рублей

Одной из наиболее острых проблем в Нижнекамске остается вопрос с общественным транспортом. Чтобы решить данную проблему, необходимо порядка 3 млрд рублей. Об этом на большой пресс-конференции с представителями СМИ сообщил руководитель исполкома Нижекамского района Рамиль Муллин.

По словам главы исполкома, решение о покупке автобусов лишь частично решит проблему.

«Сегодня очень много вопросов население задает по общественному транспорту, — признал Муллин. — Решение вопроса — не просто купить автобусы, хотя это тоже решение вопроса, но нужно развивать и электротранспорт. Единовременные затраты — это порядка 2–2,5 млрд рублей. Сделать одну южную ветку и закупить подвижной состав — это 2 млрд рублей, купить автобусы — еще 500–700 млн рублей. Еще это будет зависит от того, какая у нас будет маршрутная сетка. Нужно, получается, 2,5 — 3 млрд для закупки», — отметил спикер.

Помимо этого, на ежегодное содержание транспортного хозяйства необходимо 300-400 млн рублей. «Эта схема до сих пор не проработана. Пока у нас нет таких возможностей. Сейчас мы ведем переговоры с Москвой, ждем поддержки в приобретении подвижного состава», — отметил Муллин.

Большую проблему в Нижнекамском районе представляют и дороги. На ее решение необходимо выделить 25–30 млрд рублей, чтобы привести тротуары и внутриквартальные дороги в порядок.

«Все проблемы решаемы, но нужны терпения и большие средства», — добавил руководитель исполкома Нижекамского района.