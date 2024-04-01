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Муллин: Для ремонта «плачевных дорог» Нижнекамска нужно 3 млрд рублей
В Нижнекамске на реконструкцию 33 километров промышленных дорог требуется порядка 3 млрд рублей. Об этом рассказал на деловом понедельнике Нижнекамска глава района Рамиль Муллин.
«К сожалению, дороги в плачевном состоянии. Только для ямочного ремонта Южной дороги нужно порядка 50 млн рублей, а 2-й Промышленной — около 30 млн рублей. Это почти 80 млн рублей, таких средств в бюджете нет. Реконструкция 2-й Промышленной улицы составляет 1,2 млрд рублей. А ремонт Южной — порядка 1,4 млрд рублей. С учетом всех расходов это почти 3 млрд рублей», — заявил Муллин.
Он рассказал, что обсудил этот вопрос с руководством республики.
«На этой неделе обсудим вопросы с промышленниками. Применим механизм на партнерских соотношениях: между республикой, промышленными компаниями и муниципальным бюджетом. Необходимо отремонтировать эти дороги, но это будет зависеть от позиции наших предприятий, насколько они готовы будут участвовать в этом проекте. Я с Раисом республики [Рустамом Миннихановым] эту тему тоже обсуждал», — отметил глава района.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что на ямочный ремонт дорог из бюджета Нижнекамского района будет направлено 30 млн рублей.
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