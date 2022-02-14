Муллин: Для Нижнекамска будет важной задачей соединить М7 с проспектом Мира

Руководитель исполкома Нижнекамского района Татарстана Рамиль Муллин на отчетной сессии районного Совета рассказал о перспективах строительства будущих дорог и улиц города. В первую очередь он поблагодарил Правительство РТ за решение о строительстве объездной дороги трассы М7, которая пройдет через Нижнекамский район.

Муллин отметил, что для города будет важной задачей соединить объездную с проспектом Мира. «Нас радует решение о строительстве объездной дороги М7. Она пройдет через наш район, нам важно соединить ее с проспектом Мира. Мы все этого очень ждем и надеемся, что проект станет настоящим прорывом! Будут и новый логистический уклад, и новые инвестиции, и новые рабочие места», — сказал он.

Вместе с тем, по словам руководителя, объем недоремонта в Нижнекамске еще очень велик. «Сегодня на капремонт и строительство автомобильных дорог и пешеходных тротуаров дополнительно необходимо привлечь более 13 млрд рублей — и это еще без учета промышленной зоны. Это больше, чем два годовых консолидированных бюджета района!» — констатировал докладчик.

Муллин также подчеркнул, что построенные и отремонтированные дороги надо своевременно и качественно содержать. «Это моя головная боль, и горожане абсолютно правы в своих замечаниях к нам. Осенью мы получили дополнительную уборочную технику. Сейчас систематизируем работу всех наших коммунальных служб. Но еще нужны люди, материальная база, современная техника, которую мы могли бы использовать круглогодично», — обозначил задачи руководитель.

«В городе, кроме личного транспорта, которого очень много, что говорит о благосостоянии наших жителей, должен ездить и общественный транспорт. В конце прошлого года Нижнекамск получил 50 новых автобусов. Спасибо вам за это, Рустам Нургалиевич. Мы смогли восстановить движение по девяти маршрутам. Следующий шаг — улучшить действующую маршрутную сеть», — поблагодарил Рамиль Муллин Президента Татарстана, при участии которого прошла сессия.

Руководитель исполкома также заметил, что стратегическим проектом остается создание трамвайной линии «Южная», а со временем и строительство ветки через Соболеково — дороги на промышленную площадку, которая полностью решила бы вопрос вахтовых и внутригородских передвижений жителей Нижнекамска.