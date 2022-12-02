Мулла из Алексеевского района РТ связал тактические трехпалые рукавицы

Мулла Абделхай Сабиров и его жена Гульнур из села Нижние Тиганы Алексеевского района Татарстана передали на склад гуманитарной помощи для военных 11 пар тактических трехпалых рукавиц, пишет газета «Заря».

Мулла сам купил пряжу и связал рукавицы, а его супруга написала послания с приветом из Нижних Тиган и словами поддержки для мобилизованных земляков. Записки аккуратно поместили внутрь рукавиц.

Семья Сабировых с самого начала подключилась к сбору помощи. До этого они купили и передали на пункты сбора продукты и предметы личной гигиены, а для плетения маскировочных сетей унесли тюль.

Вязанием Абделхай Сабиров увлекся в детстве. В семье он был единственным мальчиком, у него были еще четыре сестры. Когда мама учила дочерей вязать, он тоже присоединялся к урокам.

Всю свою жизнь в свободное время священнослужитель вяжет для всей семьи носки, теплые кофты и штаны. По признанию муллы, в его роду многие мужчины занимались этим ремеслом.

«Я очень рад, что связанные мною теплые вещи теперь будут греть не только мою семью, но и тех ребят, что ушли защищать нашу Родину», — заявил он.