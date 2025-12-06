Муки Рахимова: казанцы играют плохо, кто виноват и как выбраться «Рубину» из кризиса

«Рубин» в матче 18 тура РПЛ потерпел поражение от «Ростова» (0:2). Команда Рашида Рахимова снова не смогла поразить ворота соперника хотя бы одним мячом. Близок ли к отставке главный тренер казанцев по истечении первой половины сезона – в материале «ТИ-Спорта».





«Рубин» – одна из худших команд РПЛ во второй половине осени по набору очков

Если проследить, сколько очков «Рубин» набрал после октябрьской паузы на матчи сборных, получится неутешительная картина. В семи матчах казанский клуб заработал всего лишь пять очков (победа над «Ахматом» и две ничьи с «Динамо» Москва и «Пари НН»). Хуже на этом отрезке выступил лишь аутсайдер чемпионата – «Сочи», который будто бы уже с начала сезона ментально подготовился к вылету в Первую лигу.

Но самое страшное даже не то, что «Рубин» серьезно регрессировал с лета в плане набора очков, а то, что команда Рашида Рахимова перестала забивать вообще. За семь матчей у казанцев всего лишь один мяч. По количеству созданных атак хуже «Рубина» на данный момент в РПЛ лишь «Крылья Советов». С огромной скоростью казанский клуб стагнирует именно в качестве футбола.

И в какой-то степени сегодняшний матч против «Ростова» – это апофеоз падения «Рубина» в осенней части сезона. После матча Рашид Рахимов признался на флеш-интервью: «Сегодня был не наш день». Южане были на голову лучше казанцев в движении мяча, организации атак. Моменты у «Рубина» были. Но практически все они возникли, когда подопечные Рахимова уже горели по счету – 0:2. Исключением лишь стал эпизод с участием Даку в начале встречи. Но винить албанского форварда в том моменте не стоит.

До старта игры, в целом, мало кто мог предположить, что после травмы голеностопа, полученной в матче с «Ахматом», врачи «Рубина» успеют подготовить нападающего ко встрече с «Ростовым». Тем не менее ,Даку вышел, и даже заработал на себе пенальти. Однако Игор Вуячич промахнулся с точки. Штатным пенальтистом черногорский защитник рассматривался Рашидом Рахимовым еще в прошлом сезоне. Но почти все 11-метровые весной 2025 года бил Даку, рассчитывая выиграть звание лучшего бомбардира в сезоне. Сегодня албанец от пенальти отказался, а возможно, на кандидатуре Вуячича настоял именно Рахимов, зная, как нестабильно исполняет 11-метровые Даку.

Будущее Рашида Рахимова в «Рубине» скорее всего определится на следующей неделе

Гипотетически «Рубин» мог спасти концовку матча, реализуй Вуячич пенальти, забей хотя бы в одном из своих нескольких моментов Сиве. Не стоит забывать также, что на последние 7-8 минут «Ростов» остался в меньшинстве из-за удаления Сако. Казанцы могли заработать очки в игре, но эти очки были бы добыты вопреки, не вытекая из логики матча.

«Рубин» скорее всего завершит первую часть сезона РПЛ на своем родном седьмом месте, если, конечно, «Акрон» не подарит сенсацию в Санкт-Петербурге и не победит на выезде «Зенит». Рашид Рахимов вновь показал удивительный навык выжимать максимум результата из очень низкого по качеству футбола в исполнении своих подопечных. Тот же победный ноябрьский матч с «Ахматом» (1:0) по всем законам логики должен был завершаться вничью, но во втором тайме гений Даку сделал разницу в пользу «Рубина».

Впрочем, нынешнее положение дел вряд ли радует руководство казанского клуба. Доверия к Рашиду Рахимову и так стало меньше после вылета от «Арсенала» из Кубка России, а по окончании таких матчей, как с «Ростовом», к главному тренеру «Рубина» наверняка возникнут самые серьезные вопросы.

Казанцы играют плохо, это осознают все. Может, за исключением самого Рашида Рахимова. Но сегодня, кажется, проняло и его. Но как выйти из состояния глубокого кризиса, понимания нет.

Главный тренер «Рубина» на каждой второй пресс-конференции говорит о том, что нынешний состав клуба не позволяет мечтать даже о топ-6 в таблице РПЛ. Хотите движения вперед, развития – давайте деньги на трансферы. Устроит ли сия «мантра» специалиста руководство клуба? Узнаем на следующей неделе.

Летом 2025 года «Рубин» сделал важный шаг и предпринял попытку амбициозно зайти в текущий сезон, продлив контракт с Даку на солидную сумму. И албанец реально тащит этот «Рубин». Страшно подумать, где бы была команда Рашида Рахимова без голов Даку.

Но ключевому футболисту в системе футбола казанского клуба полузащитники создают очень мало моментов. А когда кто-то из основной обоймы еще вылетает на долгий срок (Иву, Швец), то центральная ось «Рубина» выглядит совсем грустно.

Поэтому эмоции Рашида Рахимова понять можно, когда он вынужден компенсировать потерю кем-то со скамейки запасных. Другой вопрос, почему на фоне того же Иву остальные полузащитники выглядят так блекло. Йочич, Кузяев совершенно не оправдывают надежд главного тренера. Зотов, Иванов уже неспособны полноценно помочь команде в силу своего возраста. Апшацев и Васильев остановились в своем развитии.

Руководству «Рубина» надо окончательно определиться в стратегии развития команды

На будущей неделе у Рашида Рахимова будет совещание с руководством «Рубина», по итогам которого определится судьба тренера. Если Рахимов повезет команду на зимние сборы в Турцию, вопрос приобретения новых игроков вновь начнет подниматься на повестке. И в таком случае боссы «Рубина» должны будут поддержать главного тренера.

В противном случае, надо искать нового тренера. Футбол «Рубина» – это мучение. Для самих игроков, для болельщиков и для Рахимова.