Муфтият Крыма: Подконтрольная СБУ секта захватила мечеть в Евпатории

В Крыму до сих пор продолжает действовать Духовное управление мусульман Украины, которое подконтрольно СБУ и киевским властям. Однако оно, как и его руководитель хабашит Ахмед Тамим — это, по сути, секта, деятельность которой направлена против всех мусульман и крымских татар в частности. Об этом со ссылкой на замглавы ДУМ Крыма Айдера Исмаилова сообщает РИА Новости.

«Их раскольническая деятельность не прекратилась и в российском Крыму уже после 2014 года: мы знаем, что они еще продолжают здесь деятельность, они поменяли свое название, назвали себя Центральным духовным управлением, Таврический муфтият», — объяснил собеседник агентства.

Он рассказал, что сторонники ДУМУ захватили мечеть в Евпатории и отказываются ее оставить даже после решения суда. Духовное управление мусульман Крыма располагает информацией, что эта организация финансируется украинскими бизнесменами.

«Есть видеоролики, где в ходе конфликта в ханской мечети между самими последователями этого хабашитского течения, они спорят и утверждают, что деньги они до сих получают из Украины на осуществление религиозной деятельности», — подчеркнул Исмаилов.

Он напомнил, что Ахмед Тамим — представитель ливанского движения хабашизма, который сам себя объявил духовным лидером мусульман Украины. Это движение «пропагандирует радикальные взгляды», а также, как следует из секретных документов СБУ, направлено на слежку за представителями крымско-татарской общины, препятствование строительству мечетей и возможности свободного вероисповедания.